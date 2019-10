Grande Fratello, Fabrizia De Andrè alla sorella Francesca: “Ma quale complotto, il tuo fidanzato ti mente”

Sono incredula. Non so come Francesca possa pensare che io abbia ordito un complotto ai suoi danni. Non mi ha risposto al telefono per giorni, poi è andata in Tv e si è accanita contro di me”, Fabrizia De Andrè fa un appello alla sorella Francesca De Andrè perché torni a parlarle. La “separazione” è avvenuta quando Francesca ha lasciato Gennaro Lillio, conosciuto all’interno della casa del Grande Fratello 2019, per tornare a fianco del suo ex Giorgio Tambellini.

Secondo Francesca, Fabrizia le avrebbe mentito parlando di un messaggio vocale in cui Giorgio sosteneva di averla tradita, che però non è mai esistito (“Potrebbe essere stato Giorgio a mettere zizzania tra Francesca e me – ha spiegato in un’intervista a “Nuovo” – sono stata l’unica persona a restarle vicino in tutto questo percorso perché lei era da sola e non aveva nessuno della famiglia a spalleggiarla. E questo è il risultato”), ma lei non avrebbe neanche tempo di ordire un piano del genere: “Non mi metterei mai a organizzare un complotto contro mia sorella. Sono una mamma e ho ben altro da fare”.

Ilmattino.it