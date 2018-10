Simona Ventura nega la crisi con Gerò: “È solo una pausa di riflessione”

Simona Ventura ha rilasciato una lunga intervista a Mattino 5 durante la puntata del 10 ottobre: la conduttrice ha parlato della sua esperienza a Temptation Island Vip.

La donna ha raccontato delle grandi emozioni provate mentre guidava il racconto della vita sentimentale delle sei coppie protagoniste del docu-reality. Dopo aver trattato e sviscerato l’argomento, c’è stato il tempo per Simona per parlare della sua relazione con Gerò Carraro, dopo che sono circolate le voci di una rottura tra i due.

Ai microfoni di Federica Panicucci, la Ventura ha deciso di chiarire come stanno realmente le cose: infatti, nell’ultimo numero di Chi è stato lanciato lo scoop secondo il quale Simona è tornata single dopo ben otto anni di relazione. Gabriele Parpiglia, che tra l’altro è stato uno degli autori di Temptation island Vip, aveva già specificato che tra i due è rimasto un ottimo rapporto, ma adesso a dire come stanno esattamente le cose ci ha pensato la diretta interessata. Simona non si è sottratta alle domande, facendo sapere che in questo momento lei e Carraro stanno vivendo un momento di pausa.

“Io e Gerò stiamo insieme da otto anni, di cui sette di convivenza. Abbiamo i nostri alti e i nostri bassi. Ciò non toglie che ci vogliamo bene, ci vediamo, stiamo insieme. Vogliamo, con grande serenità, pensare ai nostri otto anni che non sono uno scherzo, sono otto anni di rapporto importante. È come un matrimonio anche se non ci siamo mai sposati”, ha detto la conduttrice, chiarendo che non si sono interrotti del tutto i rapporti con Gerò. Simona poi ha aggiunto “È un momento di riflessione”, finendo con lo specificare “Un momento di grande amicizia e di grande serenità”.

A sostegno di ciò c’è una Story pubblicata su Instagram da Simona in cui la conduttrice si trova sul divano con un gruppo di amici e Gerò stesso per seguire l’ultima puntata di Temptation Island Vip: i due non hanno deciso di evitarsi, anzi, come ha detto la Ventura stessa, stanno vivendo con grande serenità questo momento che non si può certo definire facile. Simona ed il suo compagno, di certo, troveranno le risposte che stanno cercando, ma quel che è certo è che grande stima e rispetto li uniranno comunque andrà a finire la loro relazione sentimentale.

Francesco Ajello, Ilgiornale.it