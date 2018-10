Stasera torna, su Rai2, “Stracult”: ci sarà Rowan Atkinson

Il cinema, in ogni sua declinazione, torna protagonista nella notte di Rai2 con Stracult Live Show, stasera alle 23.30, con Fabrizio Biggio, Andrea Delogu e Marco Giusti. Di comicità si parlerà con Rowan Atkinson, il celebre mr Bean, intervistato da Biggio in occasione dell’uscita di “Johnny English colpisce ancora” e con gli ospiti: il duo comico palermitano “I soldi spicci”, cioè Annandrea Vitrano e Claudio Cassisa, protagonisti del film “La fuitina sbagliata” diretto da Mimmo Esposito e prodotto da Alessandro Siani, mentre in collegamento da Palermo interverranno i comici Toti e Totino. In studio anche Luca Pellegrini, regista del documentario “Essere divina”, dedicato a una scuola di drag queen, e Platinette, tra i protagonisti del film. Immancabili le ironiche analisi cinematografiche di G-Max e i commenti dei The Pills, che dalla loro postazione, raccoglieranno i pareri e le domande del pubblico da casa, che potrà intervenire in diretta chiamando il numero 800-050-709.