Ultime dalla musica. Eros Ramazzotti duetta con Luis Fonsi

“Sono super felice e orgoglioso di potervi annunciare il primo ‘ospite’ del mio nuovo album… L’artista che ha polverizzato ogni record. Il mio hermano portoricano Luis Fonsi”. E’ il post con cui Eros Ramazzotti annuncia sui suoi profili social il duetto con la star di ‘Despacito’ che sarà contenuto nel nuovo album ‘Vita ce n’è’, in uscita il 23 novembre. Ramazzotti pubblica anche una foto in bianco e nero in cui ride di gusto accanto a Fonsi.

ANSA