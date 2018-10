Elettra Lamborghini: “Vado in chiesa e sono astemia. In futuro potrei innamorarmi di una donna”

Elettra Lamborgini, dai reality, alla musica, è giunta fino alla conduzione di Ex on th beach. La nipote di Ferruccio si dichiara una ragazza controvera, ecco perché

Sulla sua carta d’Identità, Elettra Lamborghini, ha un secondo nome, Miura. Proprio come quella coupé realizzata dall’azienda di famiglia tra il 1966 e il 1973. Elettra, come quell’auto, non passa inosservata, nonostante la sua giovanissima età. Oggi la nipote di Ferruccio Lamborghini ha 24 anni e prima di farsi conoscere dal pubblico italiano è diventata un volto affermato all’estero, specialmente in Sud America. Dal Grande Fratello spagnolo è sbarcata nel piccolo schermo del Belpaese, prima con Riccanza e, ora, prendendo la conduzione di Ex on the beach. Lei stessa dice di essere una persona molto controversa, nonostante abbia 42 piercing, grossi e provocanti tatuaggi a Novella 2000 dice: “Vado in chiesa e se mi fidanzo sono seria. Vesto estrosa, ma sono “suora” se sono fidanzata, non vado con gli altri. Sono fiera di me stessa”. Elettra, nonostante l’apparenza, racconta essere una ragazza con principi e valori e rivela quale sia il suo vero prototipo di uomo. Per conquistare la Lamborghini non sembrano essere necessari i muscoli: “Sono molto difficile nelle relazioni, mi piacciono brutti e con la pancia. Mi innamoro del cervello delle persone, mi piacciono i problematici”. La cantante di “Pem Pem” e “Mala” non solo rivela di essere alla ricerca di un ragazzo, fisicamente normale, ma di non amare uscire con personaggi del mondo dello spettacolo: “Non mi piacciono i famosi, non mi piace uscire con i vip. Nemmeno con gli ereditieri, sono odiosi, come i figli di papà che non si sono guadagnati nulla nella vita. Persino io mi sono fatta da sola, anche se ho un cognome che pesa. Perché non progetto il futuro sulla base della mia eredità, voglio qualcosa di mio”. Nel suo futuro, l’ereditiera, vede la televisione: “Vorrei fare reality, mi piacerebbe andare all’Isola dei Famosi, ma un giorno mi piacerebbe un programma mio dove aiuto i ragazzi che non credono in loro stessi a tirare fuori il carattere. Io credo molto in me stessa”. Dopo la musica e la conduzione, però, non rientra nei suoi piani futuri la recitazione: “L’attore recita una parte, a me riesce essere me stessa, non riesco ad essere falsa”. La sua vita privata, inoltre, è molto riservata e spiega quanto lei preferisca mantenere per sé i suoi legami più importanti. Nonostante questo, assicura che se dovesse fidanzarsi con un vip, uomo o donna che sia (“Sono stata con entrambi”), lo racconterà, se no – se sarà una persona comune – lo terrà in gran segreto.

Camilla Rosa e Alice Catalano, ilsussidiario.net