Loredana Bertè: “Sono casta, lʼultimo uomo che ho amato è Borg, 25 anni fa”

La cantante si racconta a Maurizio Costanzo a “Lʼintervista” giovedì 11 ottobre in seconda serata su Canale 5

Non si innamora più da 25 anni Loredana Bertè, l’ultimo uomo che ha amato è l’ex marito Bjorn Borg. “Sono casta e pura”, racconta a Maurizio Costanzo durante “L’intervista” in onda giovedì 11 ottobre in seconda serata su Canale 5. La cantante parla anche della sorella Mia Martini, scomparsa nel 1995: “Mi manca disperatamente, ho tanti rimorsi come quello di non averle detto abbastanza ti voglio bene”. “Il mio rimorso più grande è non averla stretta mai, non averla mai abbracciata e averle detto ti voglio bene anche diecimila volte… non l’ho fatto. Mimì era una pazza, faceva tutto senza pensare, qualunque cosa… non è vero che il tempo cancella tutto perché non cancella niente. Io ce l’ho dentro… quando è morta una parte di me è morta”.”L’ho sposato perché mi sono detta voglio dei figli… io che di solito non faccio domande dopo 4 anni di matrimonio gli ho detto ‘era meglio la parte della fidanzata, io son sposata con te da 4 anni, voglio dei figli!’… lui, insieme alla madre ha detto ‘assolutamente no. I figli solo di sangue svedese’… Oggi non sono innamorata, da 25 anni, 30 non lo sono più. Sì, son casta e pura. L’ultima volta che ho provato amore è stata 25 anni fa, con Borg“.

