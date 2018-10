La Canalis scherza: “Ho avuto una tempesta ormonale. Sono tornata alle forme di 27 anni fa”

Intervistata dal settimanale Oggi, Elisabetta Canalis ha parlato della sua vita e del suo futuro ritorno in Italia

Il tempo passa per tutti, forse per Elisabetta Canalis no perché è sempre più bella e in forma.Intervistata dal settimanale Oggi, la showgirl si rattrista per il tempo che passa: “Io mi sento 27-30 anni e invece sul calendario il tempo passa. Spero di crescere entro i 60. Anche perché sono già alla mia terza vita: la prima in Sardegna, la seconda a Milano, la terza negli Stati Uniti”. Elisabetta Canalis nella lunga intervista parla anche del Brian Perri e della figlia Skyler Eva. “Mio marito Brian – dice – si trasferirebbe in Italia di corsa, ma per lavoro non può farlo. La mia vita ora è lì, Skyler studierà lì. Ma sul futuro abbiamo piani molto chiari: tra 15 anni, torneremo. Non invecchierò negli Stati Uniti, l’Italia è il mio Paese, non potrà mai essere solo un posto dove fare le vacanze. E poi mi ha dato tanto, anche nel lavoro”.

Elisabetta Canalis, quindi, sa che il suo Paese è l’Italia e qui vuole invecchiare in futuro. Nell’intervista a Oggi, La Canalis scherza sul décolleté che appare rinvigorito: “Ho avuto una… seconda giovinezza, una tempesta ormonale che mi ha fatto tornare alle forme che avevo a 27 anni”. Scherza, ovviamente. Ma in un attimo si fa seria e parla delle molestie, tema molto caro in questi ultimi mesi. “La mia più grande fortuna è stata incontrare Franchino Tuzio (scomparso un anno fa, ndr), che è stato il mio agente, appena arrivata a Milano – confessa -. Mi ha messa in guardia su chi dovevo evitare, mi segnalava gli agenti che portavano le ragazze a cene con direttori di rete, produttori e possibili compromessi… In base alla mia esperienza, c’è molta più offerta che domanda, è pieno di ragazze che danno per scontato di dover andare a letto con qualcuno per avere un lavoro. Il che significa che se è vero che gli uomini usano il potere per avere donne che altrimenti potrebbero solo sognare, è altrettanto vero che molte ragazze usano la bellezza per portarsi a casa lavori che altrimenti non avrebbero”.

Anna Rossi, il Giornale