“Grande Fratello Vip”, Lory ed Elia: fine di unʼintesa?

La Del Santo chiede chiarimenti al modello riguardo ad uno scherzo che non ha capito

Al Grande Fratello Vip, dopo l’intesa iniziale, ora tra Lory Del Santo ed Elia Fongaro è tempo di chiarimenti. Lory si è sentita presa in giro dal modello e da Andrea Mainardi, così ha chiesto chiarimenti direttamente al modello. “Eravamo con Andrea che stava cucinando e tu l’hai criticato, dicendo che i suoi piatti erano un po’ pesanti. Dopo però lui mi ha detto che avevi fatto questo appunto per prendermi in giro, non capisco perché” ha detto Lory.”Hai fatto bene a parlarmene così smontiamo subito questo caso. Quando ti sei inserita anche tu nella conversazione noi due ci siamo un po’ punzecchiati, così quando sei andata via ho continuato a scherzare con Andrea su quello che era successo. Non ti ho deriso, non era niente di che, se vuoi possiamo parlarne anche con lui” ha chiarito Elia. La Del Santo però è soddisfatta della spiegazione e tra i due torna subito il sereno.

tgcom24