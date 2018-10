Ascolti tv, vince la Nazionale

Sono stati 5 milioni e 853 mila, con uno share del 23.2, gli appassionati di calcio che ieri, mercoledì 10 ottobre, hanno seguito su Rai1 l’amichevole della Nazionale di Mancini: la partita di Genova contro l’Ucraina è stato l’evento più seguito dell’intera giornata televisiva di ieri. Bene in seconda serata “Porta a porta” con 884 mila e l’11.1.

Su Rai2 bene il film “Piacere, sono un po’ incinta” che ha segnato 1 milione 812 mila spettatori e uno share del 7.6.

Ottimo risultato su Rai3 per il programma di Federica Sciarelli “Chi l’ha visto?” che ha raggiunto 2 milioni 141 mila spettatori e uno share del 10.3. Sempre vincente nel preserale “L’Eredità” con 4 milioni 305 mila spettatori e uno share del 23.1.

Da segnalare nell’access prime time di Rai2 “Quelli che dopo il Tg” con 1 milione 494 mila spettatori e il 5.8 di share e su Rai3 “Non ho l’età” con 1 milione 418 mila e il 5.9.

Netta vittoria del Gruppo Rai in prima serata con11 milioni 77 mila spettatori e uno share del 43.6 e nell’intera giornata con 3 milioni 850 mila e il 37.9.