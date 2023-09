Ilary Blasi alle terme in Toscana con Bastian Muller e le figlie

Ilary Blasi si concede un lungo weekend con Bastian Muller e le figlie Isabel e Chanel Totti alle terme in Toscana per un po’ di relax.

Con loro tra sauna e piscina anche il fidanzato della secondogenita Cristian Babalus. Assente invece Cristian Totti che ha preferito una minivacanza in barca a Ponza con la fidanzata Melissa Monti insieme al padre Francesco Totti, alla nuova compagna Noemi Bocchi e i figli di lei.

Weekend di coppia

Ilary Blasi e Bastian Muller dopo un’estate d’amore hanno approfittato di un lungo fine settimana per un po’ di sano relax in Toscana. Con loro hanno portato la coppia formata da Chanel Totti e Cristian Babalus e con loro anche la piccola Isabel Totti. Mamma e figlie si sono fotografate in piscina in una cornice incantevole, poi Ilary ha inquadrato anche la sua terzogenita alle prese con dolciumi golosi. Sui social alcuni scatti della vacanza con Ilary Blasi avvinghiata al fidanzato in acqua e poi sensuale in accappatoio.

Il quartetto Blasi-Muller-Totti-Babalus

Non è la prima volta che Ilary Blasi e Bastian Muller scelgono di trascorrere qualche giorno con Chanel Totti e Cristian Babalus. Insieme avevano già condiviso un weekend d’amore a Lugano in occasione del 16esimo compleanno della secondogenita di Ilary. E poi qualche serata romana tra giostre e divertimenti. Questa volta al quartetto si è aggiunta anche la piccola Isabel che si è mostrata felice come non mai in piscina con mamma e sorella.

Cristian assente

Se Ilary Blasi con Bastian Muller ha portato le figlie Isabel e Chanel Totti in Toscana, papà Francesco Totti ha optato per una vacanza settembrina a Ponza. Sui social le immagini di Cristian Totti con la fidanzata Melissa Monti a bordo dello stesso yacht che ospita l’ex calciatore con Noemi Bocchi, i figli di lei e alcuni amici della coppia.