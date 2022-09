Sanzione di 5 mila euro al rapper Salmo. Tenne un concerto durante la pandemia con 3500 persone

E’ la pena inflitta dal Tribunale di Tempio Pausania al rapper sardo per il concerto, ritenuto abusivo, in agosto 2021, sotto la ruota panoramica al porto di Olbia. Multa identica comminata anche al dipendente della società che gestisce la ruota

Cinquemila euro di ammenda per il concerto, ritenuto abusivo, organizzato il 13 agosto 2021, sotto la ruota panoramica al porto di Olbia, in barba alle norme anti Covid in vigore in quel periodo.

E’ questa la pena inflitta dal Tribunale di Tempio Pausania al rapper sardo Salmo, a conclusione del processo che lo ha visto nei panni dell’indagato.

Una multa identica è stata comminata anche ad Alfredo Sechi, dipendente della società che gestisce la ruota. Scagionato, invece, Kevin Lupetti, il proprietario della ruota panoramica installata al porto di Olbia, sotto la quale si è esibito il rapper, cha aveva dichiarato agli inquirenti di essere all’oscuro di tutto.

Il tribunale ha ritenuto Il cantante olbiese, al secolo Maurizio Pisciottu, responsabile solo di non avere richiesto le necessarie autorizzazioni amministrative per il concerto. Archiviate le ipotesi di reato che riguardavano la violazione della norme di prevenzione contro la diffusione del Covid-19. L’inchiesta era stata avviata dalla Procura di Tempio Pausania all’indomani dell’evento musicale che aveva radunato al porto di Olbia una folla di 3500 fan entusiasti, accorsi grazie al passaparola sui social network. Contestate le violazioni del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e delle norme per la prevenzione e diffusione del virus.