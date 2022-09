Regina Elisabetta icona di stile: cosa l’ha resa indimenticabile

Ha segnato la Storia, anche quella della moda: dagli outfit al make up, perché the Queen resterà unica superabile.

La Regina Elisabetta non ha mai seguito nessun trend eppure è stata e resterà un’indiscussaicona di stile. Mai un outfit sbagliato o fuori luogo, mai senza rossetto. In settant’anni di regno ha sempre indossato colori allegri e stampe floreali, fantasiosi cappelli, innumerevoli foulard e centinaia di borsette. Ha segnato la Storia, anche quella della moda.

MAI UN LOOK SBAGLIATO – La Regina Elisabetta ha sempre indossato abiti dai colori accesi anche per ragioni di sicurezza, per essere facilmente individuabile in pubblico. Lo stesso motivo per cui l’abbiamo vista ripararsi dalla pioggia con ombrelli trasparenti. Vestiti e tailleur avevano lemaniche tagliate a tre quarti, per permetterle di fare il cenno di saluto con comodità. I guanti, rigorosamente bianchi, di cotone e lunghi 15 centimetri. Pare abbia posseduto 5000 cappelli diversi (tutti a tesa piccola, per mostrare il viso), numerosissimi foulard indossati anche come copricapo e oltre 200 borsette, tutte caratterizzate da un manico che non le ostacolava la stretta di mano. Ai piedi, classiche décolleté con tacco 5 e fibbia dorata (ma solo apparentemente tutte uguali).

PICCOLI TRUCCHI – Gli abiti di Elisabetta, inoltre, non hannomai avuto pieghe: questo per evitare che si muovessero con il vento o scendendo dalle auto. All’interno dell’orlo, nascondevano dei piccoli pesi, per cadere sempre bene. Ogni outfit della regina, inoltre, è stato rigorosamente catalogato, così da scongiurare il rischio che venisse indossato nelle stesse occasioni o con gli stessi capi di Stato. Pare abbia messo i pantaloni un’unica volta, durante una visita ufficiale: in Canada, nel 1970. Unico tentativo di cambio di look.SPILLE “PARLANTI” E GIOIELLI – A rendere famosa la regina Elisabetta è stata anche la sua collezione di gioielli. Lespille, in particolare, tutte preziosissime e dal significato preciso. Quella, ad esempio, che ha scelto di indossare in occasione dei funerali del principe Filippo è una Richmond ed è appartenuta a sua nonna, la regina Mary. Al collo ha sempre avuto collane di diamanti, smeraldi e altre pietre preziose. Tra quelle che però ha indossato più frequentemente nelle occasioni pubbliche, c’era quella a tre giri di perle, in coordinato con gli orecchini. Si dice le sia stata donata da suo nonno, Giorgio V, nel 1935, in occasione del Giubileo d’argento.

UN BEAUTY CASE A PROVA DEL TEMPO – La regina non è mai stata vista nelle occasioni ufficiali senza rossetto. Lo tirava fuori dalla borsetta, per un ritocco veloce, anche in pubblico. Oltre al celebre “Pink Lipstick”, the Queen ha amato, in particolare, le sfumature del rosso: dal celebre “Balmoral Lipstick” (realizzato su sua stessa indicazione in occasione dell’incoronazione, il 2 giugno 1953) al fragola, dal ciliegia al fucsia, dal ciclamino al burgundy, all’arancio. Per lo smalto, invece, ha sempre amato nuance nude e molto delicate.