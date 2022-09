DrefGold ci porta nella sua Bologna col singolo Giorni nel Blocco

Questo pezzo è destinato a diventare un vero e proprio segno distintivo per il rapper felsineo che ha deciso di campionare Bongo Bong di Manu Chao

Giorni nel blocco è il nuovo singolo del rapper DrefGold disponibile su tutte le principali piattaforme digitali per Island Records/Universal Music Italia. Dopo il successo del primo album “Kanaglia” con i singoli “Boss” certificato disco di platino e “Kanaglia” e “Occupato”, entrambi certificati disco d’oro, e il secondo progetto discografico “Elo”, certificato disco d’oro, che ha debuttato al primo posto della classifica FIMI/Gfk degli album più venduti con il singolo “Snitch e Impicci” certificato disco di platino, DrefGold torna un nuovo brano che prosegue la crescita e l’evoluzione stilistica intrapresa con il singolo “Battiti” pubblicato a giugno.

“Giorni nel blocco” è un pezzo destinato a diventare un vero e proprio segno distintivo per il rapper di Bologna che ha deciso di campionare “Bongo Bong” di Manu Chao, un brano iconico per la sua città e la sua generazione. Il singolo è co-prodotto da Daves The Kid e Drillionare: “Sono molto fiero e contento di questo brano, da sempre apprezzo chi inserisce campioni di canzoni famose nei propri pezzi e per me è stato un onore poter realizzare un singolo riprendendo il beat di “Bongo Bong” di Manu Chao. La sua musica rappresenta la mia città, Bologna, con le sue ideologie e pensieri”.