U&D, Samantha Curcio confessa: “Matteo Ranieri? Mi sembra un ragazzo sincero”

U&D, Samantha Curcio dice la sua su Matteo Ranieri: “Un ragazzo sincero”

Di recente Samantha Curcio una ex tronista di Uomini e Donne, ha detto chiaramente cosa pensa del fatto che Sophie Codegoni faccia parte del cast della sesta edizione del reality show Grande Fratello Vip. L’ex fidanzata di Alessio Ceniccola quando ha rotto il silenzio, non ha nascosto di non aver gradito le dichiarazioni della chiacchierata 20enne sull’ex Matteo Ranieri.

Nelle scorse ore Samantha quando uno dei suoi fan le ha domandato di dire la sua sull’ex di Sophie ha ammesso: “Mi è sembrato un ragazzo puro, sincero”.

Samantha Curcio dopo U&D svela: “Matteo Ranieri da quello che vedo sui social mi sembra con sani principi”

Nei giorni scorsi, Samantha Curcio ha fatto sapere ai suoi fan il suo parere su ciò che ha dichiarato Sophie Codegoni sul suo ex fidanzato Matteo Ranieri, prima di fare il suo ingresso nella casa del GF Vip 6: “Non trovo carino tirare in ballo Matteo, dicendo poi nella casa lo dirò. Magari ci sconvolge tutti. Ad oggi non mi sembra una ragazza dalla quale prendere esempio per qualche motivo specifico”.

Questa volta l’ex fidanzata di Alessio Ceniccola si è espressa sull’ex corteggiatore della chiacchierata 20enne in procinto di varcare la famosa porta rossa:

“Da quello che vedo sui social mi sembra un ragazzo di sani principi. Ho avuto modo di parlarci poco”.

Uomini e Donne, Samantha Curcio fa un chiarimento: “Io corteggiatrice? La risposta è no”

Successivamente Samantha Curcio ha fatto un chiarimento a coloro che continuano a chiederle se tornerebbe a Uomini e Donne ma come corteggiatrice:

“Ragazzi mi fate sempre questa domanda. La risposta è no. Non per tornare a instaurare una relazione lì dentro. Il mondo è grande siamo otto miliardi di persone. One chat lì dentro per me”.

Infine l’ex tronista che nelle scorse ore è intervenuta in difesa di Nilufar Addati, a una sua fan 30enne che le ha confessato che vorrebbe fare il provino per Uomini e Donne ha detto: “Chi ti impedisce di farlo? Io l’ho fatto a trent’anni. Per me Maria era l’ultima spiaggia. Era l’ultimo tentativo che mi davo. E’ un’esperienza fighissima. Falla io te la consiglio tantissimo. Vai prova”.

