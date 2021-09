Samanta Togni: “Si può cadere, ma bisogna rialzarsi”, l’ultima rivelazione

Samanta Togni fa una confessione: “Si può cadere, ma bisogna rialzarsi”

Samanta Togni ha rilasciato oggi una lunga intervista sull’ultimo numero del magazine Vero. Quest’ultima si è fatta conoscere al grande pubblico come ballerina a Ballando con le stelle, ma l’anno scorso ha deciso di lasciare dandosi alla conduzione. La giornalista del settimanale ha fatto presente che Samanta Togni affronta ogni sfida con l’atteggiamento che ha imparato sulle punte. E proprio quest’ultima ha rivelato che nella vita si può anche cadere, ma bisogna sempre rialzarsi con una certa dignità:

“Occorrono tempra e capacità per superare le difficoltà…Si può cadere, ma bisogna sempre rialzarsi con un certo contegno…”

E in effetti questo suo atteggiamento l’ha portata lontana, visto che ormai è diventata uno dei volti di punta di Rai2.

Samanta Togni tornerà in autunno su Rai2 con Cook50: “Come sarà il mio nuovo show”

Samanta Togni tornerà su Rai2 in autunno, probabilmente a novembre, alla conduzione di un nuovo cooking show, Cook50, che dovrebbe andare in onda il sabato a mezzogiorno. Ma come sarà il nuovo programma di Samanta Togni? A dare qualche succosa anticipazione è stata lei stessa al magazine Vero: “Ogni settimana avrò in studio un ospite vip che si metterà ai fornelli con l’aiuto di uno chef…” Samanta Togni, la quale ha rivelato che mai si sarebbe aspettata di avere una carriera da conduttrice, ha poi aggiunto che a Cooking50 i vari vip dovranno cucinare ben quattro portate che chiunque potrà replicare in tutta comodità nella propria cucina di casa: “Secondo me sarà divertente…”

Raimondo Todaro dice addio a Ballando con le stelle, Samanta Togni: “Non lo sapevo”

La giornalista del magazine Vero ha poi chiesto a Samanta Togni come ha reagito nel momento in cui ha saputo che Raimondo Todaro ha deciso di lasciare per sempre Ballando con le stelle (pare che sarà uno dei nuovi insegnanti di danza ad Amici di Maria De Filippi). E Samanta Togni non ha fatto mistero di essere rimasta sorpresa perchè non se lo sarebbe mai aspettato: “Non sapevo nulla in merito, ma gli ho fatto il mio in bocca al lupo col cuore, in amicizia…”

Lanostratv.it