Iva Zanicchi: “Torno in Tv dopo Ilary Blasi”, le anticipazioni sul nuovo show

Iva Zanicchi dà le anticipazioni sul suo nuovo show: “Torno in Tv dopo Ilary Blasi”

Iva Zanicchi ha rilasciato una lunga intervista sull’ultimo numero del settimanale Nuovo. In questa circostanza ha parlato della sua vita privata e del suo nuovo show, il cui titolo sarà D’Iva: “Nel mio caso l’apostrofo è importantissimo…Non mi sono mai sentita una diva…” Successivamente Iva Zanicchi ha rivelato che registrerà questo nuovo show il mese prossimo, mentre le due puntate andranno in onda a novembre il giovedì sera (andando così ad occupare lo spazio che verrà lasciato vuoto dal nuovo programma condotto da Ilary Blasi, Star in the star): “Saranno due serate che registreremo a ottobre e andranno in onda a novembre, giovedì in prima serata…”

Iva Zanicchi sul nuovo show D’Iva a novembre su Canale 5: “Tra gli ospiti avrò anche Ornella Vanoni e Orietta Berti”

Successivamente Iva Zanicchi, sempre in questa intervista rilasciata al magazine Nuovo, ha svelato che avrà tantissimi ospiti in questo suo nuovo show D’Iva in onda a novembre su Canale 5, tra i quali Ornella Vanoni e Orietta Berti: “Mi verranno a trovare tanti vecchi amici come Ornella Vanoni, Orietta Berti e Gigi D’Alessio…” Proprio a quest’ultimo Iva Zanicchi, la quale ha confessato che se qualora arrivasse la proposta di rifare l’isola come opinionista ci penserebbe, ha voluto fare i più sinceri complimenti per il modo in cui suona il pianoforte: “E’ bravissimo a suonare il pianoforte per cui non vedo l’ora di fare un duetto con lui…”

Iva Zanicchi fa una rivelazione: “Nel mio show racconterò la mia vita con leggerezza”

Iva Zanicchi al magazine Nuovo ha poi dichiarato che nel suo show racconterà la sua vita con estrema leggerezza e divertimento ripercorrendo le varie tappe della sua lunga e fortunata carriera:

“Racconterò la mia vita attraverso i tanti incontri fortunosi che ho vissuto…Da quello fugace con Frank Sinatra a quello con il poeta Giuseppe Ungaretti…”

Iva Zanicchi ha poi tenuto a precisare che il suo nuovo show D’Iva sarà una grande festa.

