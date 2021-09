Clerici, niente nozze e il no a Milly Carlucci: le motivazioni di Antonella

La conduttrice allontana l’ipotesi matrimonio e si defila da Ballando con le Stelle

Ma quali nozze, ma quale data: non c’è nulla di deciso, nonostante il gossip nell’ultimo periodo abbia sussurrato che a più non posso che Antonella Clerici e il compagno Vittorio Garrone fossero in procinto di unirsi in matrimonio. A smentire la questione è stata la stessa conduttrice di È sempre Mezzogiorno, che ha rilasciato una lunga intervista al magazine Gente parlando dei suoi ‘affari di cuore’ e della sua attività professionale, che è pronta a ri-decollare per la stagione 2021/2022 che la vedrà protagonista di nuovo su Rai Uno con il suddetto cooking show e con The Voice of Senior.

Antonella è raggiante, il 13 settembre, data in cui riprenderà l’avventura a È sempre Mezzogiorno, si avvicina. L’adrenalina e l’emozione, nonostante i tanti anni in video, non mancano. Anche la forma della Clerici è smagliante. Merito pure di una nutrizionista a cui si è affidata dopo le vacanze: “Mi ha messo sotto: ho iniziato una piccola dieta e ho già perso tre kg”, confida la conduttrice che si sposta poi sul versante sentimentale.

Con Vittorio la relazione è solidissima, grazie a 5 anni di ‘costruzione’, di legame intenso, di feeling trovato e mai più mollato. E queste benedette nozze di cui tanto si parla? Davvero sono imminenti oppure no? “Per ora non sono nei nostri piani, ma non le escludiamo”, spiega Antonella che aggiunge che “se sarà, sarà una cosa intima. E si saprà a cose avvenute”.

Di recente, in riferimento alla nuova stagione di Ballando con le Stelle, capitanata anche quest’anno dall’intramontabile Milly Carlucci, si è parlato di un suo possibile coinvolgimento nello show. Davvero c’è una trattativa in corso per portarla sulla pista dello storico talent della rete ammiraglia Rai? Pure in questo caso la risposta è negativa.

Antonella riferisce che in questo momento è più che impegnata professionalmente e una sua presenza alla corte della collega Milly è da escludere. “Prima o poi ci andrò, come ballerina per una notte”, assicura, sottolineando che la Carlucci è “bravissima” e che il programma è “molto carino”. Ma non è questo il momento per avventurarsi verso nuovi orizzonti lavorativi. Anche perché la Clerici, come lei stessa rimarca, quando fa una cosa, la vuole fare bene e studiarla minuziosamente. Meglio quindi attendere e prepararsi a puntino: poi si potrà anche sbarcare a Ballando.

Al netto di tutto ciò, la sintesi è un doppio no, almeno per ora: niente partecipazione allo show di Milly e niente matrimonio!

