Antonella Elia rompe il silenzio su Pietro: i due non stanno insieme

Abbiamo avuto nelle nostre case Antonella Elia per mesi, prima con la sua partecipazione al Grande Fratello Vip in qualità di concorrente, poi con quella a Temptation Island e infine con l’annunciata seconda partecipazione al format di Canale 5 come opinionista. Insomma, professionalmente parlando, il 2020 è stato per lei un anno ricco di emozioni e cambiamenti, tanto da sentirsi nel momento più creativo della sua carriera. Oggi torna tra le pagine del quotidiano Gente per raccontare come sono cambiate le cose nella sua vita a partire dall’edizione del reality in cui si è distinta per euforia e schiettezza alla fine della sua storia con Pietro delle Piane tra le spiagge di Is Morus Relais. Malgrado i due siano stati avvistati insieme in alcune occasioni, sembrerebbe che la magia si sia in qualche modo danneggiata. Non solo i suoi fan le consigliano di cercare l’amore altrove, ma anche un’amica, Valeria Liberati, ha cercato di metterla in guardia su Pietro.

Come sta andando quindi con l’ormai ex fidanzato? “Non è cambiato molto rispetto a quello che già sapete. La pausa di riflessione continua. Ma io ho ancora bisogno di tempo per scavare dentro di me e riflettere. Devo imparare a non farmi ferire dalle parole e dai gesti di chi mi circonda”. Antonella non ha dubbi: deve imparare a difendersi e a guardare le cose dalla giusta prospettiva, senza tuttavia snaturarsi diventando insensibile. L’esperienza a Temptation Island, dichiara, le ha insegnato molto, a partire dai meccanismi dell’animo umano fino a come gestire i suoi sentimenti. La cosa importante per lei è dunque la realizzazione, sia nel campo personale che in quello lavorativo.

Mentre Delle Piane spera nella ritrovata serenità con l’opinionista, i social assistono al doppio colpo di scena: prima il perdono, poi la pausa di riflessione. Antonella si ritrova maturata e, soprattutto, più consapevole della persona che è e della relazione che desidera: “Il rispetto in una coppia è fondamentale”. La Elia spiega anche che ha capito quanto sia importante vivere nel presente, nel qui e ora, cosa che prima non riusciva a fare concentrandosi sui rimpianti. Dunque la pausa di riflessione prosegue. Intanto il GF Vip 5 incalza: il 14 settembre si parte con il ‘soldato Elia’ pronta a districarsi nella nuova veste che le ha cucito addosso Alfonso Signorini.

Gossipetv