Mahmood, l’invito è doc: sarà ospite al Parlamento europeo di Strasburgo

Il vincitore del Festival di Sanremo è stato invitato al Parlamento europeo di Strasburgo. Lo ha annunciato lui stesso stesso artista con un post su Instagram

“Sono stato invitato a cantare all’evento Friends of Music al Parlamento europeo il 22 ottobre a Strasburgo. Sono onorato ed eccitato per l’opportunità, grazie! Che l’Europa Good Vibes Tour inizi!”: con queste parole Alessandro Mahmoud, in arte Mahmood, ha annunciato su Instagram il prestigioso riconoscimento.Per il vincitore di Sanremo, con il brano Soldi, diventata poi una hit anche oltre i confini nazionali grazie all’Eurovision Song Contest, dopo l’invito del Sindaco di Milano Beppe Sala, che lo ha voluto intervistare per capire come un ragazzo di seconda generazione, nato nel capoluogo lombardo da madre sarda e da padre egiziano, vive la città, L’ennesimo traguardo di prestigio per l’autore di Soldi, che ha conquistato il mondo dopo aver agguantato il secondo posto all’Eurovision.Intanto il cantante è in tour in Europa: il debutto sarà il 23 ottobre allo Studio Foce di Lugano, in Svizzera, mentre al lungo tour si è poi aggiunta una data a Zurigo – già esaurita – che va ad aggiungersi a quelle sold out di Londra, Parigi e Berlino. Altre nuovi appuntamenti dal vivo comprendono Madrid, dove Mahmood suonerà il 6 novembre al Teatro Barceló.

repubblica.it