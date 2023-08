Rihanna lancia Savage x Maternity, la linea che rivoluziona l’abbigliamento premaman

Nessuno è più titolato di Rihanna per discutere di moda e tendenze quando si parla di maternity style. La cantante delle Barbados che negli ultimi due anni ha stupito il pubblico con look premaman strepitosi sfoggiati sia sui red carpet che nella quotidianità, ha appena lanciato Savage x Maternity, la linea dedicata a chi è diventata mamma da poco e a chi sta per diventarlo, parte di Savage x Fenty, il brand di abbigliamento intimo da lei creato ormai cinque anni fa.

LA FILOSOFIA DI SAVAGE X MATERNITY

Rihanna, che ha fatto la storia del pop in molti modi, è sempre stata determinata a lasciare il suo segno anche nel mondo della moda, obiettivo raggiunto in diverse occasioni attraverso look decisamente memorabili.

L’icona della musica, che negli ultimi anni ha messo da parte la sua attività di cantante per dedicarsi alla maternità, ha fatto tesoro di quanto sperimentato sulla sua pelle durante le sue gravidanze per un nuovo progetto creativo che si inserisce nella sua attività di designer di lingerie.

Savage x Maternity, la linea più recente di Savage x Fenty, terza avventura imprenditoriale della popstar dopo Fenty Beauty e Fenty Skin, rispettivamente linee di make-up e skincare che portano la firma di Rihanna, rappresenta un passo importante per la cantante e per le donne che intende rappresentare.

Da sempre convinta che ogni donna debba sentirsi bella e a proprio agio in relazione al proprio corpo, una filosofia che punta ad accrescere la forza e l’autostima delle donne attraverso lo stile, Savage x Maternity offre delle soluzioni di abbigliamento intimo che coniugano femminilità, seduzione e comfort.

I capi, concepiti da Rihanna in base al suo gusto, sono del tutto simili a quelli che indosserebbe lei. Infatti, è proprio lei a posare per prima con la nuova linea e nelle foto di campagna c’è il suo primogenito: RZA Athelston Mayers.

I reggiseni Savage x Maternity sono “approvati da RZA”, con questa descrizione scherzosa e da réclame vecchio stile Rihanna ben descrive lo spirito con cui sono stati progettati i vari reggiseni e le bralette già acquistabili nel primo drop.

Sul sito ufficiale di Savage x Fenty la lingerie non è quella che hanno indossato le nostre mamme – per citare letteralmente quanto scritto dal brand sui social.

I modelli in cotone e in pizzo, certamente pensati per l’allattamento, sono anche belli da vedere e piacevoli da indossare. I prezzi sono in linea con quanto normalmente proposto dal brand con i pezzi più cari che costano sessanta dollari. Il prodotto cult? Una slogan tee che sbatte in faccia a chi lo osserva un messaggio forte e chiaro che piacerà a chi da anni denuncia il calo delle nascite: “Fate più bambini”.