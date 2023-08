Mario Balotelli a Venezia con la nuova fidanzata Cecilia

Avevamo lasciato Mario Balotelli a un passo dalle nozze con Francesca Monti e lo ritroviamo a Venezia insieme a una ragazza bionda di nome Cecilia. Nuovo flirt in corso per il calciatore che nella città lagunare si lascia andare alle effusioni, agli abbracci e alle coccole con una misteriosa bionda, che non è la sua storica fidanzata (stavano insieme da due anni circa), come mostrano le immagini pubblicate.

L’attaccante del Sion è raggiante nella città degli innamorati. Si gode un giro in gondola con un calice di vino, passeggia a piedi nudi nell’acqua alta (per la sua nuova fiamma dei copristivali in plastica), si scatta un selfie per gli amici insieme a Cecilia.

Una gita superlusso Per la gita a Venezia Mario Balotelli ha scelto un hotel superlusso, una passeggiata nelle boutique più belle, un giro in gioielleria con Cecilia. Solo pochi mesi fa era in vacanza alle Maldive con Francesca Monti e i due parevano a un passo dalle nozze. Ma SuperMario non è nuovo ai colpi di testa amorosi.

La vita sentimentale di Balotelli Mario Balotelli in amore è scatenato. La relazione con Francesca Monti è durata due anni, un vero record per il calciatore che ha abituato i fan ai suoi cambiamenti repentini come quando si è interrotta la storia con Raffaella Fico da cui ha avuto la sua prima figlia, Pia. E che dire della relazione misteriosa con la mamma del suo secondo figlio, Lion? Dopo Francesca ora è arrivata Cecilia: la nuova liaison parte sotto il segno del romanticismo a Venezia. Sarà la volta buona?