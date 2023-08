Il principe Harry a Tokyo, Megan Markle al concerto di Taylor Swift

Vacanze separate per il principe Harry e Meghan Markle. Il duca di Sussex è volato in Giappone con Ignacio Figueras, giocatore di polo e compagno di squadra. La ex attrice invece a Los Angeles è andata al concerto di Taylor Swift con l’amica britannica Lucy Fraser. Ma chi teme che ci sia crisi dovrà ricredersi perché, dopo la cenetta romantica per il compleanno, Harry e Meghan si continuano a pensare anche a distanza.

Harry a Tokyo senza Meghan Markle Il principe Harry si è fatto fotografare insieme all’amico Nacho tra i negozi della città nipponica sorridente e felice. Il giocatore di polo ha scritto di corredo all’immagine: “Shopping per le nostre mogli. Un grande grazie a Tokyo per la generosa ospitalità e gentilezza nei nostri confronti…”. Il duca indossava occhiali da sole, maglia blu e jeans mentre faceva compere tra i souvenir da portare in America alla sua dolce metà. Harry è sbarcato in Giappone martedì e ha ricevuto un caloroso benvenuto, tanto che ha detto di trovarsi molto bene al punto che vivrebbe felicemente lì. Mercoledì ha partecipato a un vertice organizzato dall’International Sports Promotion Society. “Sono stato coinvolto in molti enti di beneficenza per la maggior parte della mia vita e ottengo un’enorme quantità di soddisfazione nel restituire a quante più persone possibile. La mia vita è carità, lo è sempre stata, lo sarà sempre” ha detto il principe Harry. Lui e Ignacio Figueras hanno parlato della loro organizzazione che aiuta i bambini e i giovani affetti da Hiv e Aids in Africa. “Il potere dello sport… riunisce le persone e le connette, e… ha davvero la capacità di guarire anche le persone” ha aggiunto Harry. Dopo la visita alla città di Singapore, sabato giocheranno una partita di polo.

Meghan al concerto Mentre il principe Harry era in Giappone, Meghan Markle era a Los Angeles e partecipava al concerto di Taylor Swift insieme a Lucy Fraser. Secondo quanto riporta Page Six la duchessa di Sussex è stata raggiunta al SoFi Stadium dalla sua migliore amica.

Spariti i titoli reali Il principe Harry e Meghan Markle in questi giorni si sono visti levare i titoli reali anche dalla pagina ufficiale della casa britannica. Dopo una serie di aggiornamenti effettuati venerdì, non ci sono più riferimenti al Duca come Sua Altezza Reale. L’autore Richard Fitzwilliams ha dichiarato a MailOnline: “Ci sono stati diversi cambiamenti sul sito web e i Sussex ora appaiono sotto il duca e la duchessa di Gloucester e la principessa Alexandra”. La biografia reale ufficiale di Meghan Markle le ha tolto il titolo di Sua Altezza Reale tre anni fa. Ma è rimasto su alcune sezioni del sito web reale, che viene periodicamente aggiornato ma contiene oltre cinquemila pagine di informazioni sulla vita dei membri di casa Windsor e quindi potrebbe capitare che alcune modifiche non siano ancora state apportate.