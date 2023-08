Gigi Buffon smette di giocare e sposa Ilaria D’Amico

Gigi Buffon lo aveva promesso a Ilaria D’Amico: “Il matrimonio? Quando smetterò di giocare”. E ora che ha rescisso il contratto con il Parma, è arrivato il momento di dire sì alla sua compagna, mamma del suo terzogenito Leopoldo Mattia, 7 anni. Come racconta il settimanale “Diva e Donna”: “Ora che Gigi non dovrà più vagare di città in città tutte le domeniche a parare palloni, i tempi possono essere maturi per suggellare questo amore”.

L’addio al ruolo di portiere ma non al calcio. Gigi Buffon farà il capo delegazione azzurra, accanto al ct Roberto Mancini in quel ruolo che fu di Gianluca Vialli. Nella sua vita ne ha parate tante e ha vinto pure contro la depressione. “Avevo 24-25 anni… Mi ero appassito come persona… La mia fortuna è che se sono in un momento di difficoltà non mi vergogno a mostrarmi debole. Una grande medicina è stata che ne parlavo liberamente col dottore della Juve, con mio padre, mia madre, i miei cognati, le mie sorelle, la ragazza di allora, gli amici” scrive il settimanale “Diva e Donna”.

L’incontro con Ilaria Gigi Buffon ha seguito il suo cuore quando nel 2014 ha chiuso il matrimonio con Alena Seredova, madre dei suoi primi due figli, Louis Thomas e David Lee, e si è innamorato della giornalista Ilaria D’Amico. Da allora formano una coppia affiatata e complice. Per loro il matrimonio non è fondamentale e infatti fino ad oggi hanno rimandato i fiori d’arancio. Si sono ripromessi di organizzarlo quando il calciatore sarebbe stato libero dagli impegni in campo. E ora è arrivato proprio quel momento.

Pronto alle nozze Gigi Buffon ha rescisso il contratto con il Parma con un anno di anticipo, prenderà il posto di Vialli con gli azzurri, ma di fatto ora avrà più tempo libero. Libero per pensare anche di organizzare il suo matrimonio con Ilaria D’Amico. “Credo che quando succederà sarà per regalarci una festa romantica” diceva la giornalista. E ora tutti aspettano un party da favola.

Anche Alena si è risposata Quest’anno non solo Gigi Buffon pensa alle nozze con Ilaria D’Amico. Anche la sua ex ha voltato pagina giurando amore eterno al compagno Alessandro Nasi. Alena Seredova e Nasi si sono sposati a Noto in Sicilia, un posto magico per la coppia. Buffon e la D’Amico potrebbero scegliere la Toscana, il luogo del cuore del portierone.