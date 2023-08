Elodie festeggia i 34 anni di Andrea Iannone sui social con una dolce dedica: “Auguri amore mio. Ti amo” e aggiunge: “Come è bello vivere con te”. La cantante, dopo un anno di grandi successi (dal David di Donatello al concerto al Forum, passando per il brano Pazza Musica con Marco Mengoni) sembra sempre più innamorata del suo pilota con il quale ormai è insieme da oltre un anno.

La solidità della loro relazione è confermata non solo dal tenero messaggio bensì anche dalla raccolta di foto pensate proprio per augurare buon compleanno al compagno. Insomma tra Elodie e il pilota motociclistico va tutto a gonfie vele.

Un mese fa i due si sono fatti immortalare a Capri accoccolati su una barca davanti ai Faraglioni e la cantante nella e sexy più che mai avvolta in una sottoveste estremamente sensuale, ha regalato ai fan alcune pose social mostrando tutto il suo sex-appeal.

Un anno d’amore con Andrea Era la scorsa estate quando per caso a una festa in Puglia scoccava la scintilla tra la cantante e il pilota. Dal Salento sono volati in Sardegna, poi sono stati avvistati a Milano, dove vive lei, e a Lugano, dove abita lui. A fine estate la conferma. Elodie in un’intervista televisiva ammise: “Ci frequentiamo da un mese. Stiamo bene, parliamo molto, ma dobbiamo ancora darci del tempo per conoscerci”. E da allora sono diventati inseparabili.

Lei era reduce dalla storia con Marracash, lui era ricordato come l’ex di Belen Rodriguez e Giulia De Lellis. Elodie era sulla cresta dell’onda, il motociclista arrivava da un periodo di stop. La loro relazione è nata in sordina e veniva etichettata come un flirt ma con i mesi è stato un crescendo di intimità, passione e complicità. Ora andranno a vivere insieme e tutto pare come in una fiaba.

Il passato alle spalle Elodie e Andrea Iannone si sono lasciati alle spalle storie d’amore importanti. Lei è stata fidanzata con Marracash e proprio quando sembrava andare tutto per il meglio, sono scoppiati. “Sono innamoratissima di lui” aveva detto Elodie, “E’ una relazione fuori dal normale” l’aveva definita il rapper. Poi, dopo un po’ di tira e molla, hanno voltato pagina entrambi. Anche per Andrea Iannone la storia con Elodie arriva dopo grandi naufragi. Tra le precedenti relazioni del pilota quella con Belen Rodriguez e quella con Giulia De Lellis.