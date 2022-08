Madonna crea il caos al Tonight Show ￼

La cantante era ospite del programma televisivo per promuovere il nuovo album “Finally Enough Love” che uscirà il 19 agosto

Madonna provoca il caos al “The Tonight Show“. La cantante ha schiaffeggiato il conduttore Jimmy Fallon, poi gli è saltato sulla schiena. Miss Ciccone era nella trasmissione televisiva per promuovere il suo ultimo album “Finally Enough Love” che uscirà il 19 agosto.

Madonna indossava dei grillz sui denti e ha chiesto al presentatore: “Mi sento come se stessi sbadigliando. Sto balbettando? Dimmi la verità?”. E Fallon ha risposto: “No, non lo fai”. Ma la cantante ha rilanciato: “Li sto portando fuori” e il conduttore a quel punto l’ha implorata: “No, no, lascialo dentro, sembra bello”.

La popstar ha poi confessato: “Mi piace l’aspetto che mi danno i gioielli in bocca, ho dei denti davvero brutti”.

La cantante poi gli ha afferrato la mano e gli ha dato uno “schiaffo” sul polso e la coppia è scoppiata a ridere. Qualche istante dopo la star si è presentata con una piccola borsa con la scritta “butch”.

Dopo avergliela fatta indossare, Fallon è crollato a terra dalle risate. Così Madonna gli è saltata rapidamente addosso e poi ha finto di “cavalcarlo” mentre il pubblico applaudiva.