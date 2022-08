Il meglio di Tim Summer Hits su Rai 2

Conducono Andrea Delogu e Stefano De Martino

Una puntata speciale per rivivere alcuni dei momenti più belli del tour. Da Piazza del Popolo a Roma, fino a Piazzale Fellini a Rimini, passando per Portopiccolo il meglio di “TIM Summer Hits” è proposto giovedì 11 agosto alle 21.20 su Rai 2.



Protagonista, come sempre, la musica con le hit di alcuni tra i più grandi artisti nazionali e internazionali. Ad alternarsi sul palco Alessandra Amoroso, Biagio Antonacci, Blanco, Boomdabash – Annalisa, Michael Bublè, Coez, Elisa, Fedez – Tananai – Mara Sattei, Fabri Fibra – Maurizio Carucci, Ghali, Rocco Hunt – Elettra Lamborghini, Achille Lauro, Lazza, Marracash, Ana Mena, Marco Mengoni, Mika, Tommaso Paradiso, Pinguini Tattici Nucleari, Raf, Rhove, Rkomi, Luigi Strangis, Tananai.



Rai Radio2 e Radio Italia sono state le radio ufficiali di “TIM Summer Hits”, raccontando tutte le emozioni delle serate e anche le curiosità del dietro le quinte. “TIM Summer Hits” sarà disponibile anche in streaming video sul canale tv di Radio2 su RaiPlay e sarà proposto anche da Radio Italia TV.

“TIM Summer Hits” è un branded content di Rai Pubblicità, prodotto da Friends&Partners in collaborazione con Radio Italia.