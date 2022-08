Elodie e Diletta Leotta in vacanza in Puglia

La conduttrice ha condiviso alcuni scatti in cui appaiono alcuni suoi amici, fra i quali la cantante di Bagno a mezzanotte, Andrea Iannone e il modello Giacomo Cavalli

Elodie e Diletta Leotta in vacanza insieme. La conduttrice ha pubblicato su Instagram alcuni scatti al mare, in Puglia. Nelle immagini appare anche Elodie: le due sono molto amiche ed evidentemente hanno deciso di passare qualche giorno di relax e divertimento insieme. Ma non sono sole: con loro alcuni amici, tra i quali Andrea Iannone.

ELODIE, DILETTA LEOTTA E… IANNONE

“Holidays” ha scritto Diletta Leotta su Instagram, ad accompagnare una foto al mare e altri scatti, in cui compare anche Elodie. La stessa cantante ha commentato la gallery, e tra i tanti apprezzamenti è apparso anche quello di Andrea Iannone. Qualche giorno prima il gruppo di amici era stato paparazzato insieme a cena, e non erano mancate le chiacchiere in merito ad un presunto interesse che il pilota avrebbe dimostrato nei confronti della cantante. In ogni caso è bene ricordare che recentemente Elodie aveva dichiarato di essere ancora innamorata di Marracash. “Sono innamoratissima – aveva rivelato durante La Confessione di Peter Gomez – è la persona che amerò di più in tutta la mia vita. Un altro fidanzato? Non sarà mai alla sua altezza”. Di certo questa vacanza conferma la grande amicizia che lega Diletta Leotta ed Elodie. “L’ho conosciuta a Radio 105 – ha raccontato la cantate a La Confessione di Peter Gomez – Per un periodo, qualche anno fa, nel suo programma c’era un ospite fisso a settimana per co-condurre. Sono andata ospite e abbiamo fatto amicizia subito. Lei mi ha chiesto: ‘che fai dopo?’, e io: ‘vado dalla parrucchiera’, ‘andiamo assieme’, mi ha detto”. Elodie ha poi aggiunto di avere in comune con Leotta “una spontaneità che gli altri non vedono in lei e purtroppo devo difendere Diletta dalle persone che hanno preconcetti nei suoi confronti”. L’artista ha descritto l’amica come “una donna indipendente, fa il suo lavoro con professionalità, è intelligente e ironica”.

DILETTA LEOTTA ANCORA INSIEME A GIACOMO CAVALLI

Nel gruppo di amici era presente anche Giacomo Cavalli, modello bresciano figlio del velista Beppe Cavalli. Da tempo si vocifera che tra Diletta Leotta e Cavalli ci sia una relazione, ma la notizia non è mai stata confermata dai diretti interessati. Tempo fa i due sono stati paparazzati per le vie di Milano, complici e sorridenti. È possibile che la conduttrice, dopo la fine della storia con Can Yaman, abbia deciso di mantenere maggiore riservatezza in merito alla propria vita sentimentale. “La vita reale è dall’altra parte dello schermo e quella era difficile da tenere intima, era quasi tutto schedulato da un titolo di giornale, questa cosa chiaramente pesa” aveva raccontato a Verissimo.