Beyoncé definisce Madonna “un capolavoro geniale” e la ringrazia per “Break My Soul”

“Un capolavoro geniale”. Questa è la definizione che Beyoncé ha dato di Madonna, nel bigliettino allegato al bouquet che ha fatto recapitare a casa della popstar. Ma “un capolavoro geniale” potrebbe essere anche il remix della hit “Break My Soul”, che le due hanno confezionato assieme

Per una celebrità come Madonna sicuramente non è una novità ricevere dei fiori ma, quelli condivisi nelle sue storie di Instagram, avevano un mittente davvero speciale. Nessun nuovo amore quanto piuttosto l’omaggio di una collega altrettanto famosa. Quel bouquet di rose bianche, tulipani e orchidee veniva infatti direttamente da Beyoncé Giselle Knowles ed era un ringraziamento per la partecipazione della Signora Ciccone al remix del singolo Break My Soul.

Madonna ha condiviso anche il bigliettino allegato al pensiero che diceva: “Grazie Regina. Ti sono tanto grata. Hai aperto così tante porte per così tante donne. Sei un capolavoro geniale. Grazie per avermi permesso di cantare sulla tua canzone e grazie per aver dato un nome al remix!!! Ti amo sempre e per sempre, Beyoncé”.

Lo scambio di carinerie si è poi esaurito con il contro-ringraziamento, sempre tramite social, della diva italo-americana che ha scritto: “Grazie!! Da una regina a un’altra regina. Amo il Remix!”. Tra Madonna e Queen Bee sembra essere nato davvero un grande feeling tanto che, già qualche giorno prima, la cantante di Like a Virgin aveva condiviso la sofisticata e super sexy cover in bianco e nero del singolo.

Le due d’altronde non solo hanno mai disdegnato l’idea di fare squadra con altre colleghe. Se Beyoncé non si è fatta remore a collaborare negli anni con pesi massimi come Shakira o Lady Gaga, Madonna ha accettato ormai da tempo di essere un riferimento per tutte le più grandi star della musica pop mondiale. Un esempio sono le recenti foto al matrimonio di Britney Spears dove Louise Veronica Ciccone si è fatta ritrarre con la festeggiata e con altre artiste vip come Selena Gomez.

BREAK MY SOUL, UN OMAGGIO ALLA CULTURA DANCE E NON SOLO

La versione originale di Break My Soul è ormai una hit planetaria, arrivata fino al numero uno della classifica di Billboard come non capitava a un pezzo di Beyoncé dall’ormai lontano 2008 di Single Ladies. Non era insomma un brano che aveva bisogno di essere spinto ulteriormente ma, nonostante questo, venerdì scorso, la cantante texana ha deciso di pubblicare diversi remix del primo singolo dell’album Renaissance. Uno di questi è proprio quello che vede la collaborazione di Madonna, la cui voce nella hit del 1990 Vogue viene apertamente campionata. L’operazione rappresenta un omaggio all’artista ma non solo, visto che Break My Soul (THE QUEENS REMIX) è una lettera d’amore anche a tutto il mondo della musica dance e alla cultura a essa legata. Va segnalato che Beyoncé ha mantenuto il rap parlato già presente in Vogue ma lo ha rielaborato, citando all’interno grandi artiste donne afroamericane come Grace Jones, Whitney Houston, Aaliyah e Rihanna.

Proprio Grace Jones è uno dei nomi importanti che hanno partecipato a Renaissance, un disco cui ha collaborato anche gente come Pharrell Williams e che vede in un’altra traccia la presenza di un ulteriore sample/omaggio non banale, quello di I Feel Love di Donna Summer.