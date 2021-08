Roberta Capua lo ammette: “È stato molto complicato”, il racconto doloroso

Roberta Capua ricorda il periodo del lockdown: “Per i giovani il danno è stato enorme”

Roberta Capua è uno dei personaggi del momento. Tornata in Rai dopo più di 15 anni di assenza, la conduttrice ha conquistato il pubblico con la sua Estate in diretta, versione estiva del programma di Alberto Matano. Intervistata dal settimanale Chi, Roberta Capua ha ripercorso alcune delle tappe fondamentali della sua vita, e tra queste la più importante riguarda la nascita di suo figlio Leonardo. La conduttrice è diventata mamma all’età di 39anni e non nega che avrebbe voluto poter dare un fratellino o una sorellina al suo Leonardo. Magari avendo una compagnia, suo figlio avrebbe vissuto meglio anche il periodo del lockdown, difficile per tutti. “È stato molto complicato”, ha ammesso Roberta Capua riferendosi proprio al dover gestire un figlio adolescente durante il lockdown: “Lì è stato tolto tutto a tutti, è vero, ma per i più giovani il danno è stato enorme. Figuriamoci per chi, come lui è figlio unico”.

Roberta Capua sul figlio Leonardo: “Ha stravolto le mie priorità”

Roberta Capua, nel corso della sua intervista ha parlato molto del rapporto con suo figlio Leonardo. “Ha stravolto le mie priorità”, ha dichiarato la conduttrice di Estate in diretta, che di recente si è emozionata per un ospite, affermando che suo figlio le ha insegnato ad essere meno dura con se stessa, facendole capire che anche se commette un errore non succede nulla di grave. Roberta Capua racconta di essere molto attenta nei confronti di suo figlio, interessata a conoscere tutte le sue passioni. La conduttrice si definisce una madre presente ma che non sente l’esigenza di controllare suo figlio, che si dimostra essere un ragazzo sereno e centrato.

Roberta Capua sulla scelta di allontanarsi dalla tv: “Se tornassi indietro rifarei tutto”

Roberta Capua ha trovato la sua felicità al fianco di suo marito Stefano e suo figlio Leonardo. Per amore la conduttrice anni fa ha deciso di trasferirsi a Bologna, scegliendo di allontanarsi dalla tv per concentrarsi sulla sua vita privata. “Se tornassi indietro rifarei tutto”, ha affermato Roberta Capua, spiegando che in quel determinato momento della sua vita desiderava un figlio e una volta arrivato ha preferito dedicarsi totalmente a lui.

