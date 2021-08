Lucifer 6, online il trailer della stagione finale

Appuntamento il 10 settembre su Netflix

E’ online il trailer dell’ultima stagione di Lucifer e dato il successo della serie, non sorprende che il video sia finito subito nelle tendenze di Youtube. Lo urban fantasy approderà su Netflix il 10 settembre diviso in 10 episodi e vedrà come protagonista Lucifer, interpretato da Tom Ellis.

“Il diavolo è diventato Dio o meglio sta per diventarlo ma esita. Perché? E mentre il mondo inizia ad adattarsi alla nuova realtà come reagirà Lucifer? Unitevi a noi in questo addio dolceamaro a Lucifer, Chloe, Amenadiel, Maze, Linda, Ella e Dan. E non dimenticate i fazzoletti”. Queste le parole degli showrunner Joe Henderson e Idly Modrovich usate per descrivere la stagione finale della serie durante il Comic-Con Home 2021.

Diregiovani.it