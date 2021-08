Iannone rivede Giulia De Lellis e cala il “gelo”: cosa è successo, retroscena

L’influencer e il pilota si sono rivisti ma pare che non si siano calcolati

Incroci ‘pericolosi’ in Costa Smeralda: il pilota Andrea Iannone, pochi giorni fa, in un locale esclusivo della Sardegna, ha festeggiato i suoi 32 anni dando un party. A un certo punto della festicciola, come riferisce il magazine Chi, nel medesimo luogo è apparsa Giulia De Lellis, per caso, con il suo attuale fidanzato, Carlo Gussali Beretta. Nulla di programmato, una pura coincidenza, che avrebbe fatto calare il “gelo”. I tre, infatti, stando sempre a quel che riporta il settimanale diretto da Alfonso Signorini, non si sarebbero rivolti nemmeno un saluto.

“Tra i tre è sceso il gelo, nemmeno un ciao”, si legge sulla rivista Chi. Si ricorda che l’influencer dei record sbocciata a Uomini e Donne (corteggiò il tronista Andrea Damante, vivendo una intensa love story con lui), proprio con Iannone, ha intrecciato in passato una relazione molto chiacchierata dal gossip. I due si sono frequentati dopo che naufragò la storia con il deejay veronese la prima volta, vale a dire quando Giulia scoprì di alcuni tradimenti subiti.

Oggi Iannone si dichiara single, nonostante il gossip gli attribuisca un giorno sì e l’altro pure delle presunte fidanzate. Giulia invece, dopo aver chiuso con Damante (i due sono stati protagonisti di un ritorno di fiamma senza lieto fine), si è innamorata perdutamente del rampollo di casa Beretta.

I ben informati sostengono che la coppia abbia un fortissimo feeling tanto che starebbe pensando sia a delle eventuali nozze sia a mettere su famiglia.

Gossipetv.com