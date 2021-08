E’ morta Pat Hitchcok, figlia di Alfred e attrice nei suoi film

Ci ha lasciato, a 93 anni, Patricia Hitchcock, figlia di Alfred Hitchcock e di Alma Reville. Era apparsa in alcuni film del padre e nel telefilm Alfred Hitchcock presenta.

Se n’è andata, all’età di 93 anni, Pat Hitchcock, unica figlia del maestro del brivido Alfred Hitchcock. La notizia arriva dalla figlia Katie O’Connell Fiala, che ha dichiarato che la madre è morta nella giornata di lunedì.

Nata dal matrimonio fra Alfred Hitchcock e Alma Reville, Pat aveva interpretato piccoli ruoli in diversi film del padre. In Psycho era stata Caroline, una collega del personaggio di Janet Leigh, mentre ne L’altro uomo aveva impersonato Barbara Morton, sorella della Anne Morton di Ruth Roman. Era anche apparsa in Paura in palcoscenico.

Patricia Hitchcock nacque il 28 luglio del 1928 e, quando i suoi genitori si trasferirono a Los Angeles nel 1939, cominciò la carriera di attrice. Dopo aver calcato le tavole dei palcoscenici di Broadway, passò al cinema. Recitò, non accreditata, anche in Un monello alla corte d’Inghilterra e ne I dieci comandamenti. In televisione apparve in dieci episodi di Alfred Hitchcock presenta, in un episodio del telefilm Playhouse 90, diretto da John Frankenheimer e in alcuni film.

