Arisa si sfoga: “Ho messo un tappo al cuore”, c’entra Andrea Di Carlo?

Arisa e Andrea Di Carlo: “Mi è successo di non credere più all’amore” ammette lei

La storia tra Arisa e Andrea Di Carlo è tra le più chiacchierate. I due si sono messi insieme e lasciati innumerevoli volte. Ogni volta tra Arisa e il fidanzato sembra esserci l’addio, ma poi i due tornano sempre insieme. L’altalena in amore si ritrova anche nelle canzoni di Arisa, come gli ultimi singoli “Ortica” e “Psycho”. Non è chiaro in che momento siano adesso Andrea Di Carlo e Arisa ma lei, intervistata da Il Mattino, ammette d’aver sofferto per amore. La cantante racconta:

“Accade di avere una relazione in cui dai tutto e poi capisci che è stato vano. Perché quella persona se n’è andata via lo stesso. Psycho parla del momento in cui uno non crede più all’amore e mette un tappo al cuore frenando i sentimenti. E’ successo pure a me”.

Arisa e la confessione sull’amore: “Ho capito di non avere più l’età per essere cinica”

Nel corso dell’intervista, dunque, Arisa racconta di aver sofferto nelle relazioni ma di aver dato tutto. Come capita spesso a molti le delusioni in amore hanno portato la cantante, almeno in alcuni momenti della sua vita, a voler chiudere il cuore. Anche con il manager Andrea Di Carlo Arisa ha annunciato più volte la fine. Eppure la stessa Arisa decide poi di riprovarci sempre e salvare la sua storia. La cantante a tal proposito dice:

“Lì per lì mi sono giurata che non ci sarei più ricaduta. E invece… Ho capito di non avere più l’età per essere cinica. Così ogni volta che capita mi ributto nell’amore sperando che sia quello giusto e che duri per sempre”.

Lanostratv.it