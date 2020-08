Gianluca Grignani rompe il silenzio dopo le voci sulla presunta fine del suo matrimonio

Gianluca Grignani commenta le voci sulla presunta fine del suo matrimonio: ecco le parole del cantautore affidate ai suoi account social ufficiali.

Gianluca Grignani non ci sta e, dopo diverse settimane, sceglie di rompere il silenzio sui social nella maniera più rumorosa possibile! Il noto cantautore milanese era finito al centro del gossip per la sua presunta rottura con la moglie Francesca Dall’Olio, dopo tanti anni di felice matrimonio. Un’indiscrezione che era stata lanciata per prima da Dagospia.



Senza entrare nel dettaglio, però, l’artista fa intendere che le cose non stiano come sono state raccontate, e minaccia di adire le vie legali.

“In merito a quanto venuto fuori dal web, sino ad oggi, non mi sono volontariamente esposto sui miei social per smentire quanto emerso sino ad ora“, spiega il cantautore milanese su Instagram, “anche perché comprenderete che sono immerso nel lavoro e, soprattutto, interessato a gestire al meglio la mia situazione personale perché sono un padre!”

Proprio per difendere la propria famiglia dalle troppe voci circolate nell’estate 2020, l’artista ha deciso di adire le vie legali: “Ho demandato tutto ai miei avvocati che stanno procedendo a depositare le relative querele! Vi abbraccio forte, ci sentiamo e civediamo prestissimo”.

La notizia della crisi definitiva tra il 48enne artista milanese e la propria consorte era stata data nel mese di luglio 2020 da Dagospia. Stando a quanto riferito dal noto portale, i due si sarebbero separati mesi fa per scelta di lei, e da diverso tempo ormai vivrebbero separati, dopo ben 17 anni d’amore. A unirli ci sono però ancora ben quattro figli, Ginevra, Giselle, Giosuè e Giona, e proprio per difendere anche i loro interessi il cantautore ha deciso di mettere fine a ogni voce relativa alla sua situazione personale, minacciando di intraprendere le vie legali. Basterà a stoppare il chiacchiericcio sulla sua vita privata?

