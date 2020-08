Francesco Facchinetti, vacanza formato famiglia dopo lo choc dei ladri in casa: “Se minacci le persone che amo, io ti sparo”

Il conduttore si tuffa in un mare d’amore con Wilma Helena Faissol e i figli e si lascia alle spalle il tentativo di furto avvenuto mentre la famiglia, svegliata dai rumori, si rifugiava nella speciale “panic room”: “Mia moglie sconvolta non ha dormito per giorni e ha vomitato tutto quello che mangiava per una settimana”

Rivelazione choc di Francesco Facchinetti, che racconta in tv la terribile esperienza di pochi mesi fa, quando si è trovato in piena notte i ladri in casa: “Se entri in casa mia e minacci le persone che amo, io ti sparo”, dice. Intanto vive la sua estate a tutta famiglia:



Papà dolcissimo e marito innamorato con la moglie Wilma Helena Faissol e i figli Charlotte, Mia, Liv e Leone.

LA CASA – Il dj è protagonista del reality The Facchinettis, in onda su Dplay Plus, all’interno della quale scorre la vita di una famiglia allargata. Nell’ultima puntata Francesco ha parlato dell’inquietante episodio avvenuto pochi mesi fa, mentre tutti stavano dormendo. La sua casa è dotata dei migliori sistemi di sicurezza, con telecamere poste in modo da riprendere ogni angolo delle stanze. Nei video registrati si nota un uomo con una torcia elettrica che gira per l’abitazione in cerca di qualcosa da rubare.

IL RACCONTO – Le stesse riprese mostrano Francesco e Wilma che si riparano in una stanza molto particolare e si armano di due pistole. E il dj spiega nel programma: “In casa mia c’è una panic room. Quando abbiamo sentito i rumori, la prima cosa che abbiamo fatto è andare lì. Quando ero giù, avevo in mano un’arma e ho cercato di dare un’arma anche a mia moglie. Per chi non ha mai sparato, prendere un’arma in mano non è una cosa semplice. Ma se entri in casa mia e minacci le persone che amo, io ti sparo. Non posso correre il rischio che succeda qualcosa a mia moglie o ai miei figli. Lo so che è un messaggio forte ma questo è il mio pensiero”.

LO CHOC – Per fortuna nessuno si è fatto male. Ma Francesco ricorda “mia moglie sconvolta che gira per casa con un coltello in mano. Non ha dormito per giorni e ha vomitato tutto quello che mangiava per una settimana”. Su Instagram, poi, il dj precisa: “La mia famiglia è la mia vita e per la mia famiglia sono pronto a donare la mia di vita. Pochi mesi fa, mi sono entrati i ladri in casa e non mi vergogno di dire che avrei ucciso per difendere le persone che amo”.

IL PRECEDENTE – Una posizione non nuova, la sua, per quanto concerne la legittima difesa. Nel 2017, quando il padre fu rapinato, scrisse infatti su Facebook: “Mi compro un arsenale, se qualcuno entra in casa mia con i miei figli non esce vivo. Se lo Stato non mi difende, lo farò da solo. Mi prendo tutte le responsabilità di quello che ho detto”.





