Elle Macpherson: «non ho paura di invecchiare»

L’ex super modella australiana, oggi business woman, spiega via Instagram di tenere molto di più alla profondità dell’anima che all’aspetto fisico. Chapeau!

I lunghi capelli biondi mossi, gli occhioni da Bambi e il fisico statuario restano gli stessi di sempre, ma a 56 anni compiuti lo scorso marzo l’ex modella australiana Elle Macpherson ha altre priorità rispetto al passato. Lo ricorda con un post pubblicato su Instagram, dove accanto a un suo ritratto in bianco e nero (a opera del fotografo Darren Mcdonald per “Harper’s Bazaar Australia”), scrive: «Non ho paura di invecchiare. Non sento più la pressione di dover apparire in un certo modo: sono molto più interessata al mio stato benessere.

Per come la vedo io, la vera bellezza risiede nella profondità dell’anima, non certo nell’aspetto esteriore. È un modo di essere, un modo di vivere: il benessere permette alle persone di trasmettere fiducia, forza, carisma, irradiare una naturale vitalità che non ha niente a che vedere con la loro età. Ed è proprio quella vitalità interiore ad attirare le persone», conclude Elle Macpherson.

La quale, ormai da qualche anno, ha deciso di seguire la sua passione per il benessere e la nutrizione, dando vita al marchio Welleco, specializzato in prodotti di integrazione, rigorosamente cruelty free e vegani. Secondo “The Body” (questo il nickname ricevuto in dono dalla stampa al suo debutto come top model), l’unica strategia per un invecchiamento consapevole consiste nel nutrirsi in maniera bilanciata e praticare tanto sport. Lei, da brava australiana, divide le sue giornate tra surf, nuoto e passeggiate sulla riva. Inoltre, come ha fatto sapere a inizio estate al magazine “Red”, oggi cura moltissimo il riposo (almeno tre ore a notte) ed è riuscita nell’impresa non indifferente di eliminare del tutto alcol, caffè e zucchero.





Marzia Nicolini, Vanityfair.it