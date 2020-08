Daydreamer, anticipazioni 17 – 21 agosto: Can lascia Sanem, poi le salva la vita

Dopo la pausa della settimana di Ferragosto, la soap opera turca “Daydreamer – Le ali del sogno” con protagonisti Can Yaman e Demet Özdemir torna in onda regolarmente ogni pomeriggio su Canale 5 alle ore 14.45. Ecco le anticipazioni delle puntate che verranno trasmesse dal 17 al 21 agosto 2020.

Dopo la pausa della settimana di Ferragosto che vede in onda le repliche de “Il segreto“, torna da lunedì 17 la soap opera turca con Can Yaman e Demet Özdemir “Daydreamer – Le ali del sogno“, in onda ogni giorno su Canale 5 alle ore 14.45. Ecco le anticipazioni di quanto vedremo nelle puntate trasmesse dal 17 al 21 agosto. Ayhan, per spingere Ceycey a fidanzarsi con lei, finge di legarsi a Muzaffer.



Al Luna Park, dove l’agenzia organizza un incontro di lavoro, Can ascolta una sconvolgente conversazione tra Sanem ed Emre: più tardi, Can e Sanem hanno una lite furibonda nel corso della quale il secondo confessa di cospirato a sua insaputa con suo fratello Emre. Can caccia Sanem e rompe la loro relazione: lei, disperata, decide di rivolgersi a Enzo Fabri. Quest’ultimo diventa socio dell’azienda, salvandola dal fallimento, e scatena la gelosia di Can. Quest’ultimo, però, salva la ragazza, che rischia di essere investita da un’auto.

“Daydreamer – Le ali del sogno” non sarà un semplice prodotto d’evasione dell’estate, come era avvenuto per un altra fortunata produzione turca, “Bitter Sweet”. Conclusa la stagione estiva, la serie continuerà la sua messa in onda su Canale 5, visto il successo quotidiano e la grande popolarità di cui gode il suo protagonista Can Yaman, vero e proprio idolo del pubblico femminile. La soap andrà in onda anche in autunno, in alternanza con “Il segreto” (e non in sostituzione di Uomini e Donne, come inizialmente si era pensato). Da notare che il personaggio di Enzo Fabri, che come il nome rivela chiaramente è di origine italiana, è interpretato da un attore turco come per gli altri membri del cast: si tratta di Özgür Özberk, nato a Istanbul.

Tv.fanpage.it