Brad Pitt e Angelina Jolie divorzio, nuovi problemi: l’attrice accusa il giudice

Le ultime news sul divorzio tra Brad Pitt e Angelina Jolie non sono per nulla buone. L’attrice, secondo quanto leggiamo sul sito Justjared, avrebbe presentato una mozione alla Corte Suprema di Los Angeles, con la richiesta che il giudice privato che sta lavorando sul suo divorzio venga rimosso dall’incarico.



Pare che Angelina abbia sollevato qualche dubbio sull’imparzialità di chi si sta occupando della sua battaglia legale contro Brad. I due noti attori avevano optato per un ‘birfucated judgement’, una pratica che ufficializza il decadimento dello stato civile di ‘sposato’, sebbene gli ultimi accordi legati alle proprietà condivise e alla custodia dei figli siano ancora da finalizzare. Questo procedimento è stato affidato a un funzionario privato del tribunale, ma Angelina ora starebbe chiedendo di rimuoverlo dal caso, visto il suo legame con uno dei legali di Brad! Ebbene, sarebbe proprio questo il motivo per cui, attualmente, la Jolie si sta ribellando.

Il motivo per cui Angelina Jolie sta chiedendo di rimuovere dal caso il giudice che sta seguendo la sua causa pare sia collegato al rapporto di affari che l’uomo avrebbe con uno degli avvocati di Brad Pitt. La mozione riporta che il giudice non ha divulgato “i casi che hanno dimostrato l’attuale, in corso, rapporto di cliente ripetuto tra il giudice e l’avvocato del convenuto”. Angelina ritiene che l’avvocato di Brad avrebbe sostenuto gli interessi finanziari del giudice “nel trasferire la sua nomina (e la sua capacità di continuare a ricevere le tasse) estesa in un caso di alto profilo”. Non rivelando i suoi rapporti con l’avvocato di Pitt, il giudice non starebbe garantendo professionalità e imparzialità.

Non procede bene la causa di divorzio tra Angelina Jolie e Brad Pitt. Al momento, i due stanno pagando un giudice privato in modo che i dettagli restino segreti. Al momento, il tutto sarebbe in fase di elaborazione. Nel frattempo, sappiamo che i legali del noto attore non hanno ancora commentato la mozione presentata dalla Jolie alla Corte Suprema. Non ci resta che attendere per scoprire come proseguirà la causa di divorzio tra Brad e Angelina! Attualmente, sappiamo che Pitt si sta riconciliando con il figlio Maddox!





Rebecca Megna, Gossipetv.com