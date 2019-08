Una canzone per te: Vasco Rossi regala un pezzo a Emma Marrone

Su Instagram l’artista di Zocca pubblica una foto insieme a Gaetano Curreri e alla cantante: “Abbiamo scritto per lei”

Un selfie e un messaggio semplice e brevissimo, su Instagram: “…abbiamo scritto un pezzo con Gaetano Curreri x Emma… Top!”. Così Vasco Rossi pubblica, sul suo account, un selfie che lo ritrae in compagnia dell’amico e collaboratore di lunga data Curreri e della cantante di origini salentine per svelare la grande notizia. Un annuncio che ha mandato in visibilio Emma, da sempre una vera fan del Blasco.Il brano, scritto insieme a Curreri, verrà incluso nel suo prossimo album, attualmente in lavorazione allo Speakeasy Studio di Los Angeles (la città dove Rossi ama trascorrere le proprie ferie), lo studio dove Vasco ha registrato i suoi recenti lavori. Il disco uscirà nel 2020, l’anno in cui la cantante festeggerà i dieci anni dalla vittoria al talent Amici. L’ultimo suo disco, Essere qui, risale infatti al 2018.Non è la prima volta che Vasco compone una sua canzone a una donna: la più famosa è certamente …E dimmi che non vuoi morire, di cui ha firmato il testo su musiche di Roberto Ferri e Gaetano Curreri – che hanno scritto la musica – interpretata da Patty Pravo e presentata al Festival di Sanremo del 1997. Per Pravo, aveva composto anche Una donna da sognare, Sparami al cuore e La luna e, in precedenza, aveva scritto per Fiordaliso, Paola Turci, Sabrina Salerno, Irene Grandi (la hit La tua ragazza sempre e Prima di partire per un lungo viaggio e, più recentemente, per Laura Pausini e Noemi.

