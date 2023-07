Morta Andrea Evans, star delle soap opera

Domenica 9 luglio 2023, se n’è andata all’età di 66 anni Andrea Evans, nota per aver recitato in diverse soap opera, tra cui Una vita da vivere e Beautiful. L’attrice statunitense, che abbandonò bruscamente il mondo delle soap opera per quasi dieci anni a causa delle minacce di uno stalker, è scomparsa per via di un tumore al seno con cui lottava da ormai diverso tempo.

Ad annunciare la scomparsa dell’attrice Andrea Evans, avvenuto il 9 luglio all’interno della sua abitazione a Pasadena, in California, è stato un portavoce dell’attrice, ormai lontana dalle scene da diverso tempo a causa della malattia. Per tanti anni, Andrea Evans ha recitato con successo in alcune delle soap opera più famose di sempre, come Beautiful, Passions, Una vita da vivere.

Andrea Evans, nata in Illinois nel giugno del 1957, ha iniziato a farsi conoscere tramite i concorsi di bellezza, a cui ha partecipato fin da giovanissima. Il suo debutto nel mondo del piccolo e grande schermo è arrivato nel 1978, quando apparve rispettivamente nella miniserie The Awakening Land e venne ingaggiata come comparsa nel film horror Fury di Brian De Palma. Il suo ruolo nella miniserie, in particolare, catturò l’attenzione della direttrice di casting delle soap opera Mary Jo Slater, che la scelse per la parte di Tina Lord Roberts nella soap opera statunitense Una vita da vivere. Andrea Evans interpretò quel ruolo per ben 89 episodi tra il 1979 e il 1981, poi ancora tra il 1985 e il 1990, nel 2008 e infine nel 2011. L’altro ruolo di grande successo di Evans è datato 1999, quando l’attrice si unì al cast di Beautiful nel ruolo di Tawny Moore, che interpretò per ben 153 episodi fino al 2012.

Il successo di Andrea Evans per il ruolo di Tina in Una vita di vivere fu tale che la rivista People la definì “la diva del daytime”. Tuttavia, l’attrice abbandonò all’improvviso la soap per quasi dieci anni, proprio all’apice del suo successo, senza rivelare il motivo. Soltanto in seguito, spiegò di essere stata costretta a lasciare New York dopo che uno stalker l’aveva avvicinata nel 1987 nell’atrio degli studi di Manhattan, tagliandosi i polsi davanti a lei, per poi inviarle in seguito lettere contenenti minacce di morte. «La paura mi ha cambiato per sempre. Non c’è modo di non farlo», aveva infatti dichiarato l’attrice nel 2008. Superato ed elaborato il trauma, Andrea Evans aveva poi ripreso a lavorare ma negli ultimi tempi, l’attrice si era nuovamente dovuta allontanare dalle scene a causa della battaglia contro il tumore al seno, che l’ha condotta alla scomparsa il 9 luglio 2023.