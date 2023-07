Film stasera in TV da non perdere martedì 11 luglio 2023

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

FILM THRILLER DA VEDERE STASERA IN TV

Accident Man, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Scott Adkins in un film tratto da una graphic novel. Un abile killer deve fare i conti con l’assassinio di una persona amata.



Bayou Caviar – Il prezzo da pagare, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Cuba Gooding Jr. è un ex campione di boxe che viene ingaggiato da un gangster russo per compiere un ricatto.

I segreti di Wind River, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Jeremy Renner ed Elizabeth Olsen in un thriller. Un cacciatore collabora con una giovane investigatrice dell’FBI per risolvere un omicidio.

FILM DRAMMATICO DA VEDERE STASERA IN TV

La figlia oscura, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Maggie Gyllenhaal, Olivia Colman e Dakota Johnson in un film tratto dal libro di Elena Ferrante.

FILM COMMEDIA DA VEDERE STASERA IN TV

Vizi di famiglia, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Jennifer Aniston e Kevin Costner in una commedia romantica prodotta da George Clooney.

La cosa più dolce, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Cameron Diaz è una mangiatrice di uomini che deve ritrovare uno sconosciuto.

Tramite amicizia, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Alessandro Siani dirige e interpreta una commedia. Per salvare il lavoro degli zii, un uomo decide di diventare un “amico professionista”.

FILM ROMANTICO DA VEDERE STASERA IN TV

Masquerade – Ladri d’amore, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Thriller romantico francese in cui un ex ballerino mantenuto da una diva studia un piano per derubarla con una giovane truffatrice.

FILM DI AZIONE DA VEDERE STASERA IN TV

Mission: Impossible – Protocollo Fantasma, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Tom Cruise torna nell’ennesimo film della saga e deve scongiurare una guerra nucleare tra USA e Russia.

I tre moschettieri, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Luke Evans e un cast stellare per l’ennesima rivisitazione cinematografica di questo avventuroso classico.

FILM DI AVVENTURA DA VEDERE STASERA IN TV

Sulle ali dell’avventura, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Un adolescente aiuta il padre, uno scienziato, a salvare le oche nane, in via di estinzione.

I PROGRAMMI IN CHIARO

Un cuore, due destini, ore 21:25 su Rai 1

Un dottore e una donna vedono il proprio destino intrecciarsi in attesa di un trapianto di cuore.

C.S.I. Vegas, ore 21:20 su Rai 2

Serie TV spinoff di C.S.I., in questo caso ambientata a Las Vegas.

Filorosso, ore 21:20 su Rai 3

Giorgio Zanchini e Roberta Rei in un programma che racconta le prospettive italiane.

Delitti ai Tropici, ore 21:20 su Rete 4

Serie poliziesca ambientata in salsa tropicale, con un duo di poliziotti che deve risolvere dei casi.

Un’impresa da Dio, ore 21:20 su Canale 5

Remake di una commedia argentina con Fabio De Luigi e Micaela Ramazzotti protagonisti della vicenda.

Radio Norba Cornetto Battiti Live, ore 21:20 su Italia 1

Serata all’insegna della musica dal vivo con tanti artisti sul palco.

In onda, ore 20:30 su La7

Conchita De Gregorio e David Parenzo in un format di approfondimento politico e sociale.

Chi vuole sposare mia mamma o mio papà?, ore 21:30 su TV8

Format reality condotto da Caterina Balivo sui genitori single in cerca di un nuovo amore.

Avamposti – Nucleo operativo, ore 21:25 su Nove

A Ostia, i Carabinieri devono interrompere il flusso di droga dettato dai clan.