Carlo Conti svela i 10 concorrenti che faranno parte della nuova edizione di Tale e Quale Show

(di Federica Zito) Dal 22 Settembre su Rai Uno torna Tale e Quale Show 2023, il reality condotto da Carlo Conti che ha da poco svelato il cast che prenderà parte allo show.

I concorrenti saranno dieci, suddivisi in sei donne e quattro uomini; molti dei concorrenti sono stati “ripescati” da altri reality, infatti metà cast è composto proprio da tanti ex ‘vipponi’ e naufraghi de L’Isola dei Famosi.

Categoria Vipponi troviamo: Pamela Prati, Maria Teresa Ruta, Alex Belli, Ginevra Lamborghini; reduce dall’Isola dei Famosi Cristina Scuccia, e Lorenzo Licitra, vincitore di X Factor nel 2017, Jasmine Rotolo, Ilaria Mongiovì, Scialpi e Gaudiano, che hanno già alle spalle una carriera da cantanti.

Lo show prevede che i concorrenti si trasformino in icone musicali attraverso esibizioni di canto e ballo. I favoriti quindi possono essere chi già ha una carriera musicale alle spalle come Lorenzo Licitra, che ha battuto i Maneskin nell’undicesima edizione di XFactor, ma anche Cristina Scuccia, conosciuta come Suor Cristina, che ha partecipato a The Voice anch’esso un reality in cui erano previste esibizioni di canto.

Curioso sarà vedere chi di canto non ne ha fatto una professione, come la Prati o Alex Belli, reduci da tanti reality, e Ginevra Lamborghini, che dal suo primo ed ultimo reality, il Gf Vip, non ne uscì “bene”, fu squalificata per bullismo. Accanto ai new entry, ci saranno ancora loro, Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni.

