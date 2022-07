Sanremo, Britney Spears sarebbe in trattativa per partecipare come ospite

L’edizione 2023 della kermesse musicale si svolgerà dal 7 all’11 febbraio

Mancano circa sette mesi, ma i lavori per la settantatreesima edizione della kermesse sono già entrati nel vivo. Nelle scorse ore Comingsoon ha rilanciato la notizia del desiderio di Amadeus di avere sul palco del Teatro Ariston la voce di Gimme More.

FESTIVAL DI SANREMO, LE TRATTATIVE PER AVERE BRITNEY SPEARS

È il 2002 quando Britney Spears si esibisce al Festival di Sanremo con il brano I’m Not A Girl, Not Yet A Woman, a distanza di oltre vent’anni sarà forse possibile rivederla sullo stesso palco.

Infatti, il sito Comingsoon ha rivelato che Amadeus sarebbe intenzionato ad ospitare la Principessa del Pop. Sempre secondo quanto riportato, le trattative con i manager di Britney Spears sarebbero già state avviate; al momento non è arrivata alcuna conferma ufficiale da parte dei diretti interessati.

Per quanto riguarda l’edizione 2023, ciò che è stato rivelato è che si svolgerà dal 7 all’11 febbraio e che vedrà Chiara Ferragni nel ruolo di co-conduttrice nella prima e nell’ultima serata.

Inoltre, come accaduto lo scorso anno, i cantanti in gara saranno venticinque, tre dei quali provenienti dal circuito di Sanremo Giovani.