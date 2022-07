Mercedesz Henger: “Finita l’Isola dei Famosi’ Edoardo ed io ci siamo chiariti”

Lasciato l’Honduras, l’influencer spera ancora di riuscire a conquistare il cuore del fratello di Guendalina

Terminata l’avventura all'”Isola dei Famosi”, i rapporti tra Mercedesz Henger ed Edoardo Tavassi sembrano essere migliorati. In Honduras i due naugraghi si erano molto avvicinati, ma alcune ombre nel passato dell’influencer avevano fatto allontanare il fratello di Guendalina, che non aveva esitato a definirla “falsa”.

A spiegare in che rapporti sono adesso è la stessa Mercedesz. Intervistata a Radio Radio, l’ex naufraga ha raccontato di aver avuto un chiarimento con Edoardo: “Ci siamo sentiti, abbiamo chiarito. Se ci sarà qualcosa da raccontare sarò felice di farlo. Quando sono uscita ci siamo chiariti, siamo in buoni rapporti, abbiamo fatto pace. Io sono sempre stata sincera con lui, a me lui piaceva”.

Ma l’influencer si è spinta oltre, svelando a cuore aperto cosa l’ha fatta infatuare di Tavassi. “Se un uomo mi fa ridere io esco pazza, uno dei motivi per cui mi è piaciuto subito è perché una persona sincera. L’interesse c’era e io gli credo, bisognava esplorare questo sentimento al di fuori dell”Isola”.La Henger spera ancora che tra i due possa nascere l’amore. Da parte di Edoardo, invece, non è arrivato nessun commento.