Marco Melandri lascia la moglie dopo l’Isola dei Famosi e torna dall’ex fidanzata

Domenica 10 luglio la moglie del celebre pilota motociclistico, ossia Manuela Raffaeta, ha spiegato su Instagram il motivo per cui non sta più postando foto con il consorte. “Dopo cinque giorni dall’uscita dell’Isola dei Famosi è tornato a frequentare quella ragazza… Non mi pronuncio per la scelta”, ha scritto la donna in un post sul social network, spiegando di essere stata lasciata da Melandri

Marco Melandri ha lasciato la moglie Manuela Raffaeta per tornare tra le braccia dell’ex fidanzata.

Domenica 10 luglio è stata la moglie del celebre pilota motociclistico a rivelarlo. In un post con cui ha condiviso tanti scatti che la ritraggono in questi anni (16) trascorsi con il marito al suo fianco, la donna ha deciso di spiegare ai suoi follower il motivo per cui non sta più postando immagini con il consorte.



“Dopo cinque giorni dall’uscita dell’Isola dei Famosi è tornato a frequentare quella ragazza… Non mi pronuncio per la scelta” ha scritto, spiegando quindi di essere stata lasciata da Melandri.



L’ex naufrago ha preso una decisione difficile, qualcosa che nessuno si aspettava, men che meno sua moglie Manuela.

Già durante la permanenza del campione di motociclismo all’ultima edizione dell’Isola dei Famosi la sua vita privata era stata al centro di molte discussioni, innanzitutto a causa di un tradimento accaduto anni fa e anche per via di un altro love affair extraconiugale. Entrambi questi episodi sono stati rivelati dallo stesso Marco Melandri sui suoi social network, prima di approdare in Honduras.

Questa volta invece l’annuncio non arriva dal suo profilo Instagram bensì da quello della donna che lui svrebbe lasciato dopo il ritorno dall’Isola.

In un lungo post Manuela Raffaeta ha tentato di sintetizzare ciò che è accaduto nelle ultime settimane.

LE PAROLE DELLA MOGLIE DI MELANDRI

Domenica 10 luglio sul profilo Instagram di Manuela Raffaeta è comparso un post con un collage di foto che ritraggono la donna assieme al marito. La lunga didascalia fugherebbe ogni dubbio: “Tutti i giorni ricevo messaggi da persone che mi chiedono perché non posto più foto con Marco. Ho sempre preferito non espormi, tenendo la mia vita privata riservata per protezione, però ora vi rispondo”.

Con queste parole inizia lo sfogo della donna, uno sfogo che comunque non usa toni aggressivi e cattivi, come spesso ci si potrebbe aspettare da chi sta vivendo una situazione drammatica come quella in cui si trova questa donna, lasciata dal marito dopo “i nostri splendidi 16 anni” (parole sue).

“Dopo cinque giorni dall’uscita dall’Isola dei Famosi è tornato a frequentare quella ragazza… Non mi pronuncio per la scelta! L’anno scorso ho difeso con i denti e le unghie la mia famiglia, e i nostri splendidi 16 anni. Ho perdonato cose più grandi di me senza piangermi addosso e ho sempre cercato di non aggravare i conflitti ingoiando bocconi amari. L’amore si costruisce con un lavoro su se stessi e sulla coppia. Non è per tutti, ci vuole tanta forza”, prosegue Manuela Raffaeta.

IL PENSIERO DELLA MADRE INNANZITUTTO VA ALLA FIGLIA

La preoccupazione e il dispiacere principali della donna vanno alla figlia, Martina.

“Mi dispiace soprattutto per mia figlia ma era giusto provarci”, ha detto la moglie di Melandri (che non chiamiamo ancora ex moglie dato che per adesso non si sa se siano stati già avviati o meno i procedimenti per eventuali separazione o divorzio).

“Lei e la sua serenità prima di tutto! Ma non posso più lottare da sola!!! Ora inizio un nuovo capitolo della mia Vita dove Marco ne farà sempre parte ma in forma diversa. Noi saremo sempre una famiglia mamma e babbo di Martina”, prosegue Manuela Raffaeta, dimostrando una saggezza, una forza, un amore e una profondità davvero rari in questi casi. Casi in cui spesso prevale l’orgoglio ferito, la gelosia e tutto ciò che di meno nobile caratterizza l’animo umano.

L’APPELLO ALLE DONNE CHE SI TROVANO NELLA SUA STESSA SITUAZIONE

Per concludere il suo lungo messaggio, Manuela ha deciso di lanciare un appello alle tante donne in difficoltà che le stanno scrivendo in queste ore, condividendo la sua situazione, i suoi problemi e il suo dolore.



“Concludo con alcune frasi che spero possano aiutare tutte quelle donne che mi scrivono ogni giorno in difficoltà. L’amore vero non finisce mai. Si sceglie di spegnerlo e di non lavorarci più!! Le persone non vanno mai via per qualcosa di più bello ma per qualcosa di più facile. La vera libertà non sarà mai con una nuova donna /uomo una nuova casa o un nuovo luogo dove abitare… La vera libertà e la vera felicità la troverete sempre solo dentro voi stessi!!”, queste le parole di Manuela Raffaeta.

L’EX FIDANZATA DA CUI MELANDRI È TORNATO

Era stato Marco Melandri stesso a raccontare della sua parentesi amorosa con un’altra donna. L’aveva fatto su Instagram prima di prendere parte all’ultima edizione dell’Isola dei Famosi, forse per evitare di ritrovarsi nel bel mezzo di una bufera gossipara mentre era tra i protagonisti del reality.

“Con Manuela abbiamo rotto e ognuno stava a casa propria agendo nel bene di nostra figlia”, aveva scritto Melandri. “Nel mentre ho conosciuto una ragazza, AM (non taggo e non faccio nomi per privacy) ed è nata una storia, non una semplice frequentazione”, aveva spiegato il pilota.

Poi però le cose sono cambiate: ha deciso di lasciare quella AM per tornare da sua moglie, Manuela. Ma dopo la sua partecipazione all’Isola dei Famosi la situazione si sarebbe nuovamente ribaltata: Melandri adesso pare abbia lasciato sua moglie (almeno stando a ciò che dice la moglie stessa) per tornare da quella AM. Manuela Raffaeta l’ha spiegato chiaramente sui social network, come ben dimostra il post di Instagram che vi proponiamo di seguito.