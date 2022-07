Lorella Cuccarini: “Torno ad Amici sempre come prof di canto”

Cattedra confermata per la showgirl nella scuola di Maria De Filippi

Squadra che vince non si cambia. Così è la stessa Lorella Cuccarini a confermare il suo ritorno ad “Amici“, in cattedra sempre per Maria De Filippi, come prof di canto. “Amici è un’esperienza talmente bella che non avrebbe senso di interromperla. Il ruolo che abbiamo come prof all’interno del programma è bellissimo e importante”, spiega.

“Si tratta accompagnare dei ragazzi che inseguono un sogno – continua Lorella – cercare di proteggerli, fare le scelte giuste per loro. E li trovo molto consapevoli, pieni di talento, anche pronti a sudare per farcela, a dispetto di quello che a volte si dice dei giovani di oggi. Ricordo quando avevo la loro età: con Fantastico mi piovve addosso una popolarità inattesa. Ma ero cosciente che quello fosse solo un punto di partenza. Credo lo stesso valga per questi ragazzi”.

Ad attendere la Cuccarini ci sarà dunque, anche quest’anno, la cattedra di canto: “È una nuova strada che mi ha dato grande soddisfazione. Anche mio figlio compone e mia figlia canta. Ma in casa mi sembra amino più stare nel backstage. In palcoscenico basto io”.

Speciale è il rapporto che si è creato con la De Filippi: “Otto mesi filati con Maria De Filippi? È meraviglioso. Con lei ne lavorerei anche dodici l’anno. Con Maria si lavora benissimo. Ammiro la sua capacità nel saper scegliere e costruire programmi tanto diversi fra loro. Ma la cosa più bella è come si lavora con lei: è una donna molto accogliente, aperta, che sa ascoltare. Dote rara in questo momento”.