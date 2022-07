Kirsten Dunst e Jesse Plemons si sono sposati: cerimonia top secret in Giamaica

I due attori sono insieme da sei anni, dopo essersi conosciuti sul set della serie tv “Fargo”

Sono stati una coppia in una serie tv e poi in un film. Ora Kirsten Dunst e Jesse Plemons si sono sposati davvero. I due attori sono convolati a nozze segretamente in Giamaica, durante una cerimonia intima al resort GoldenEye (dove Ian Fleming cominciò a scrivere i primi romanzi di James Bond), a Ocho Rios. “Posso confermare che si sono sposati. Non posso però aggiungere altri dettagli”, ha dichiarato a Page Six un rappresentante dell’attrice. I due attori si sono conosciuti sul set della seconda stagione della serie “Fargo” nel 2015 e hanno rivelato di stare insieme dall’anno successivo. Nel 2017 hanno reso noto il fidanzamento ufficiale.

Lo scorso anno la coppia ha recitato insieme nel film “Il Potere del Cane”, che ha dato a entrambi la prima nomination agli Oscar. La coppia ha già due figli: Ennis, nato nel 2018 e James Robert, nato nel 2021.

Kirsten Dunst e Jesse Plemons avevano già in programma di sposarsi qualche anno fa, ma la cerimonia è stata posticipata sia per via del Covid, sia per la nascita del loro secondo figlio. “Ci chiamiamo già ‘marito e moglie’, a questo punto dobbiamo sposarci, è ridicolo. Ma ancora non abbiamo organizzato il matrimonio. Tra il Covid e la nascita di James Robert abbiamo preferito rimandare, volevo potermi divertire insieme a tutti”, aveva raccontato l’attrice diventata famosa da giovanissima per “Intervista col Vampiro” e che ha raggiunto poi il successo nei panni di Mary Jane nella prima trilogia di “Spider-Man” di Sam Raimi.