Giulia Stabile e i suoi progetti in TV

Giulia Stabile ha parlato dei suoi prossimi progetti lavorativi in TV

I PROGETTI IN TV DI GIULIA

Dopo aver vinto Amici di Maria De Filippi la carriera di Giulia Stabile è in ascesa. La ballerina non solo è una dei professionisti del talent di Canale 5 ma è anche stato volto di Tu si que vales.

Ma cosa le riserverà la futura stagione televisiva? Come riporta anche il sito Fanpage a chiederglielo è stato Il Fatto Quotidiano:

“Mi vedrete sicuramente in TV e ci sono tante altre novità molto carine che per ora non posso svelare. Diciamo che idoli del passato e del presente, soprattutto, mi hanno fatto delle proposte di cui sono molto felice”. Di recente, inoltre, a Giulia Stabile è stata anche data l’opportunità di cimentarsi nel doppiaggio. Ha, infatti, prestato la voce a un personaggio del film d’animazione “Il mostro dei mari” che si trova su Netflix. La ballerina ha affermato:

“Voglio riempire il mio bagaglio personale e lavorativo il più possibile. Di base sono molto curiosa di tutto quello che mi circonda. Prestare la mia voce ad un film animato è sempre stata una di quelle cose che avrei voluto fare. “La vedetta” il mio personaggio, non mi rappresenta moltissimo perché, come vedete nel film, lei è una molto tosta e determinata sicura di sé. Però è stato bello accostare la mia voce ad un personaggio come questo”.

Giulia Stabile, infatti, interpreta La Vedetta. Ma di cosa parla il film in questione?