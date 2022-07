Alma Manera: uscito il nuovo singolo “IL CIGNO”

L’8 Luglio 2022 esce il nuovo singolo di Alma Manera “IL CIGNO”, celebre composizione (tredicesimo movimento) tratta dalla suite “Il Carnevale degli animali” di Charles Camille Saint-Saëns da un’idea di Maria Pia Liotta che firma il testo con la stessa Alma

Il brano è dedicato all’immensa Carla Fracci. Firma la supervisione artistica il maestro Beppe Menegatti. Prodotto da Regina Produzioni e Comunicazione, e Gianni Testa per Joseba Label. La produzione musicale e gli arrangiamenti sono di Eugene. La distribuzione è di Ingroove Music Group Europe. Registrato presso Joseba studio. Per il videoclip, la regia e il montaggio sono di Giovanni Pirri e Amla. La produzione esecutiva di Raphael Alberto. Make-up Artist a cura di Roberta Nolis.

“IL CIGNO”, è un brano senza tempo che ancora oggi abbraccia e lega le generazioni passate e i giovanissimi. Si veste in questo riadattamento di un nuovo abito che riscopre la popolare melodia della composizione che nella tradizione del balletto mondiale coincide con un assolo lirico interpretato dalle più grandi stelle della danza. Alma Manera è l’interprete ideale del brano.

Le immagini evocano un’atmosfera da sogno, raccontata come una fiaba, con protagonista la natura e i suoi straordinari doni. Il video vede la partecipazione della piccola Regina, figlia di Alma; lo stile è curato da Marco Tomei per Gai Mattiolo.

”Un omaggio alla musica classica – afferma Alma Manera – che “veste” le note eterne di Camille Saint-Saëns,di un nuovo originale tessuto. Un atto d’amore verso un’artista di altissimo profilo, essenza pura dell’arte, di tutte le arti, Carla per sempre…Interpreto il brano come se cantassi una berceuse a mia figlia e immaginando che i nostri cari che volano via, siano in un luogo bellissimo e riposino il sonno più dolce”

