Uomini e Donne, Sabrina Ghio torna a parlare del suo stato di salute: “Speravo di avere belle notizie..”

L’ex tronista di Uomini e Donne ed ex ballerina di Amici, Sabrina Ghio, è tornata a parlare sui social aggiornando i fan sulle sue condizioni di salute. Qualche giorno fa, la 36enne romana, si era lasciata andare ad un lungo sfogo su Instagram prima di essere operata in ospedale. Non si conoscono ulteriori dettagli sul motivo dell’operazione, ma oggi l’ex tronista ha parlato dei risultati della biopsia.

Ecco le parole di Sabrina Ghio sul suo stato di salute attuale:

“Dopo la mia confidenza molti di voi – ha dichiarato l’ex tronista su Instagram – mi scrivono “Sabri aggiornaci e facci sapere quando arrivano gli esami della biopsia“. Gli esami sono arrivati un paio di giorni fa, mi sono data del tempo per metabolizzare la cosa. Perché quando mi ha chiamato il dottore io sono andata in totale panico e sono rimasta senza parole. La biopsia rivela che il processo tumorale era già iniziato, questo problema è presente da un anno e io è da un anno che faccio visite e test e nessuno aveva riscontrato il tutto. Il mio medico mi ha detto che tempo 4-5 mesi si sarebbe trasformato in un tumore, e sono andata in panico. […] Poi mi ha detto: “durante l’operazione abbiamo trattato la parte con un laser e quindi speriamo che si sia bloccato tutto. Ci rivediamo ad agosto per capire la tua situazione“.

E ancora:

“Quindi è tutto rimandato ad agosto, speravo di avere belle notizie invece devo solo sperare che il laser abbia bloccato tutto e che sia finito lì.. altrimenti dovrò ri-operarmi o non so.. ci penserò quando sarà. Sono stati dei giorni duri. Uno dei miei pregi è di mascherare un po’ la cosa e cercare di andare avanti per essere meno appesantita. Però poi non dormo, alle 4/5 di notte mi rigiro nel letto.”

L’ex tronista romana ha voluto sottolineare, ancora una volta, l’importanza della prevenzione:

“Io ho scoperto questa cosa perché ho fatto una visita in più, anche due in più. Altrimenti non me ne sarei accorta […] magari più avanti sarebbe stato troppo tardi e mi sarei trovata in una situazione più complicata. Quindi fatevi un sacco di visite e prevenite, fatelo!”

